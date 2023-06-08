Допомагають 5 країн: РФ повернула експорт західних мікрочіпів на довоєнний рівень, — ЗМІ

Координатор санкцій у Держдепі США Джим О’Браєн вважає, що здатність Москви обходити обмеження — серйозна проблема. Серед тих, хто допомагає Кремлю, помічено Туреччину.

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Російська Федерація змогла повернути експорт західних мікрочіпів та електроніки на рівень, що спостерігався до початку повномасштабної війни та міжнародних санкцій. Про це заявив координатор із санкцій у Державному департаменті США Джим О’Браєн, повідомляє видання Politico 8 червня.

За його словами, країна-агресор посилила свої зусилля для того, щоб обійти санкції та продовжує експорт західних мікрочіпів та електроніки, які потрібні їм для того, щоб продовжувати війну проти України.

"Раніше цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про мікросхеми, процесори, а також інтегральні схеми, які є у сучасному озброєнні, яке РФ використовує на полі бою.

Головна проблема полягає в тому, що європейські країни продають деталі в інші країни, а після цього вони перепродають отримане Російській Федерації.

Представники Сполучених Штатів Америки також зазначають, що до цього причетне щонайменше п'ять країн, серед яких Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати, а також Вірменія. Тому, на сьогоднішній день, підсумував Джим О'Браєн, обхід західних санкцій є суттєвою проблемою і варто негайно зайнятися цим питанням.

Нагадаємо, 24 травня президент Туреччини Реджеп Ердоган пояснив, чому не запроваджує санкції проти РФ. За його словами, відмова від обмежувальних заходів щодо Кремля дозволяє Анкарі виступати посередником між Росією та Україною.