Кораблі, морські дрони та підводні човни зможуть орієнтуватися без GPS: що вигадали

Датчик наступного покоління покращить морську навігацію в умовах відсутності GPS.

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Фахівці з суднової навігації та наведення ВМС США планують спільно з Northrop Grumman Corp. розробити інерційний датчик, здатний забезпечувати надводні військові кораблі, підводні човни та безпілотники навігацією, навіть тоді, коли сигнали супутникових навігаційних систем на кшталт Глобальної системи позиціонування (GPS) губляться або глушаться засобами РЕБ, повідомляє militaryaerospace.com.

ВМС уклали з Northrop Grumman Corp. контракт на виробництво нового модуля AN/WSN-12 – датчика наступного покоління, який покращить морську навігацію в умовах відсутності GPS для надводних кораблів та підводних човнів. AN/WSN-12 ISM буде забезпечувати морське позиціонування із GPS та без нього. Цей датчик розроблятимуть на базі вже дещо застарілої інерційної системи навігації (INS) WSN-7, якою оснащено ледь не кожен корабель ВМС США.

"Нова інерційна навігаційна система AN/WSN-12 забезпечить більшу точність і продуктивність, маючи ті ж габарити, що і "попередник", — каже Тодд Лівітт, віцепрезидент Northrop Grumman. — "Це дозволить оновити наявні системи, розміри яких суворо обмежено".

Надводні кораблі, морські безпілотники та підводні човни тримають курс завдяки даними про місцезнаходження, що надаються системою GPS. Варто зазначити, що GPS використовується не тільки для навігації, але й для гарантування безпеки на морі та стрільби зі зброї. AN/WSN-12 ISM допоможе військовим визначати місцезнаходження, здійснювати навігацію та орієнтуватися в часі (A-PNT) за відсутності технології супутникової навігації, йдеться в матеріалі. Нова ISM надаватиме важливі дані про місцезнаходження, швидкість та висоту кораблів для бортових датчиків, бойових систем, гармат та ракетних систем.

За словами представників Northrop Grumman, оновлену систему ISM інтегрують наприкінці цього року. Компанія повідомила про завершення попередньої перевірки конструкції ISM у травні 2016 року та критичної перевірки конструкції у червні 2018 року.

Раніше ми повідомляли, що розробники змогли знайти спосіб посилення сигналів засобів РЕБ.