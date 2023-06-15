Квантові комп'ютери стануть доступнішими: IBM усунула помилки без "зайвих кубітів" (відео)

Тепер для квантових обчислень не потрібні дуже складні лабораторні умови з низькими температурами та великою кількістю підтримуючих кубітів.

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Компанія IBM спільно з колегами з університету Берклі розробили особливий вид алгоритмів оптимізації квантових обчислень, повідомляє inside HPC. Це допоможе уникнути помилок у квантових розрахунках, що виникали через зовнішні шуми.

Фахівці компанії на практиці довели, що у масштабних обчисленнях із застосуванням понад 100 кубітів можна без зайвих витрат та зусиль забезпечити класичну точність. Раніше Google заявляла, що для цього доведеться кожен логічний кубіт оснастити підтримкою 1000 фізичних кубітів, щоб повністю нівелювати можливі помилки. Це означає, що для будівництва такого квантового комп'ютера знадобиться величезний стадіон із кріогенним обладнанням та своя окрема електростанція.

В IBM розробили особливий вид алгоритмів оптимізації квантових обчислень Фото: IBM

Однак нові дослідження вчених IBM і Берклі довели, що можна виправляти помилки алгоритмічно без використання значної кількості фізичних кубітів. Для тесту IBM використовувала 127-кубітовий процесор Eagle та продемонструвала динаміку спинів у моделі матеріалу з магнітними властивостями. Модель демонструвала намагніченість матеріалу.

Для перевірки точності одночасно запустили моделювання на класичних суперкомп'ютерах. У міру збільшення масштабу моделі квантовий комп'ютер продовжував видавати точні результати, навіть коли класичні методи обчислень перестали справлятися із завданням.

За словами вчених, таке моделювання вже є критично важливим для просування розробок у матеріалознавстві, фармацевтиці, логістиці та інших галузях.

Раніше Фокус розповідав про те, що з'явився квантовий комп'ютер, який у 180 млн разів швидше за будь-якого суперкомп'ютера.