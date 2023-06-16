Виробники чохлів напружилися: смартфони отримають "невбивний" корпус (фото)

Згідно з патентом, задня частина iPhone буде оснащена спеціальними "намистинками".

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Компанія Apple планує оснастити свої майбутні моделі смартфонів спеціальним покриттям із мікрогранул, які захищатимуть корпус від подряпин, повідомляє Daily Mail. Патент на технологію було подано компанією ще у 2017 році й тільки зараз прийнято та опубліковано спеціальним відомством США.

Новий патент Apple під назвою "просторові композити" натякає на те, що компанія має план, як знайти золоту середину між довговічністю і гламуром, адже гранована поверхня з мікрогранулами мерехтітиме, як поліроване дорогоцінне каміння.

Хоча діаграми, представлені разом з патентом, ясно вказують на те, що ця зносостійка задня панель призначалася для iPhone, деякі експерти стверджують, що стійкіші до подряпин iPad, MacBook та інші пристрої також можуть у майбутньому отримати подібний захист.

Так виглядає у патенті захист корпусу спеціальними мікрогранулами.

Єдине, що не описується в патенті — це те, як ця текстура відчуватиметься, якщо до неї торкнутися. Адже тактильні відчуття — це одна з "фішок" Apple, на яку наголошував Стів Джобс.

Apple досить давно оснастила свої смартфони захистом від води, а з потертостями на корпусі їй досі не вдавалося впоратися, чим скористалися численні виробники чохлів. Навколо виробів компанії вони розвинули досить прибуткову інфраструктуру і навіть ще до випуску новинок вже мають усі технічні характеристики пристроїв, щоб підготувати свої захисні чохли до моменту виходу смартфонів і планшетів на ринок.

Публікація цього патенту напевно змусить їх напружитися, побоюючись відтоку клієнтів, проте експерти їх заспокоюють: сьогоднішні чохли для техніки Apple не тільки служать для захисту, але більшою мірою призначені для прикрашання та зручності носіння дорогих пристроїв компанії. Тож відтоку клієнтів не очікується.

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