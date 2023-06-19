Вчені створили альтернативу GPS: зможе показувати точні координати навіть під землею

Технологія "мюометричної бездротової навігаційної системи" (MuWNS) дуже важлива у зонах природних катаклізмів.

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Японські інженери хочуть кардинально покращити систему глобального позиціювання за допомогою відстеження частинок мюонів, які з'являються після сонячних променів через атмосферу Землі, повідомляє New Atlas. Ці мюони проходять через будь-яку тверду поверхню, а отже, навігаційне обладнання буде позбавлене головного недоліку – необхідності знаходження на відкритому просторі для зв'язку із супутниками.

Найважливіше, що підтверджена японськими вченими концепція бездротової навігаційної системи мюометрії дозволяє визначати об'єкти під землею і під водою. Ключовим моментом MuWNS є те, що "сигнали", які вона відстежує, є безперервним "дощем" мюонів: кожен квадратний метр земної поверхні кожну хвилину закидається приблизно 10 000 мюонів.

Принцип дії мюометричної бездротової навігаційної системи Фото: Соцмережi

За допомогою спеціальних датчиків вченим вдалося досягти гарної точності в будинках з підвалами – від 2 до 25 м залежно від глибини та швидкості людини. І хоча практичного застосування подібних технологій ще далеко, але недоліки системи фахівці вже виправляють. Наприклад, вони хочуть підвищити точність шляхом атомного годинника, який поки занадто дорогий для широкого використання. Ще один недолік пристроїв — визначення руху постфактум, а вченим потрібно домогтися, щоб рух об'єктів або людей фіксувався і відображався в режимі реального часу.

Але японські дослідники вірять, що одного чудового дня ця технологія може допомогти розширити можливості GPS в тих областях, де вона нині не працює належним чином.

Раніше Фокус писав, що вчені хочуть створити інтернет для Сонячної системи.