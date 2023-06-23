85 тисяч процесорів: створено найпотужніший суперкомп'ютер у світі (фото, відео)

Компанія Intel оголосила, що нарешті закінчила складання найбільшого кластера графічних процесорів у світі.

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Суперкомп'ютер Aurora в Аргоннській національній лабораторії тепер повністю оснащений усіма 10 624 обчислювальними блейд-серверами, включно з 63 744 процесорами Intel Data Center GPU Max Series і 21 248 процесорами Intel Xeon CPU Max Series, повідомляють у прес-релізі компанії. Цей суперкомп'ютер є результатом співпраці Intel, Hewlett Packard Enterprise (HPE) і Міністерства енергетики США.

Що являє собою суперкомп'ютер Aurora

Суперкомп'ютер Aurora призначений для розкриття потенціалу трьох стовпів високопродуктивних обчислень: моделювання, аналізу даних і навчання штучного інтелекту в надзвичайно великих масштабах. Система включає понад 1024 вузли зберігання даних, забезпечуючи ємність 220 петабайт при загальній пропускній спроможності 31 терабайт за секунду і використовує високопродуктивну структуру HPE Slingshot.

Пізніше цього року очікується, що Aurora стане першим у світі суперкомп'ютером, який теоретично досяг пікової продуктивності понад 2 екзафлопс (1 екзафлопс означає, що комп'ютер може виконувати квінтильйон (мільярд мільярдів) операцій на секунду).

Система включає понад 1024 вузлів зберігання даних, забезпечуючи ємність 220 петабайт Фото: Intel

Для чого знадобився суперкомп'ютер Aurora

Aurora використовуватиме всю міць сімейства графічних і центральних процесорів Intel Max Series. Перші результати з графічними процесорами серії Max демонструють кращу продуктивність у реальних наукових та інженерних робочих навантаженнях, демонструючи до 2 разів продуктивність графічних процесорів AMD MI250X на OpenMC і майже лінійне масштабування до сотень вузлів.

Кожен ЦП Intel Xeon Max забезпечує 40-відсоткову перевагу в продуктивності порівняно з конкурентами в багатьох реальних робочих навантаженнях, як-от моделювання систем Землі, енергетика та виробництво.

Тепер у вчених з'явиться більше можливостей для розробки нових ліків і розвитку ШІ Фото: Intel

Цей найпотужніший у світі суперкомп'ютер допоможе вченим боротися зі зміною клімату аж до пошуку ліків проти смертельних хвороб. Для розв'язання цих проблем фахівцям потрібні швидкі обчислення та обробка даних у промислових масштабах, зокрема й навчання ШІ.

"Графічні процесори, дуже швидка система введення-виведення, а повністю твердотільна система зберігання даних (SSD) — ідеальне середовище для навчання цих моделей", — кажуть в Intel.

Як працюватиме ця система

В основі своєї ультрасучасної системи Intel зібрав воєдино прямокутні блейд-сервери, в яких розміщені процесори, пам'ять, мережеві технології та технології охолодження. Кожен блейд складається з двох процесорів Intel Xeon серії Max і шести графічних процесорів Intel серії Max. Сімейство продуктів Xeon Max Series вже демонструє чудову ранню продуктивність на Sunspot, випробувальному стенді та системі розробки з тією самою архітектурою, що й Aurora.

Збірка такої небаченої системи була складним інженерним завданням Фото: Intel

Встановлення цих лез (маються на увазі блейд-сервери) було делікатною операцією, оскільки кожне з них потребувало спеціальної техніки для вертикальної інтеграції в стійки Aurora розміром з холодильник. 166 стійок системи вміщують по 64 блейд-сервери кожна та охоплюють вісім рядів, займаючи простір, еквівалентний двом професійним баскетбольним майданчикам у центрі обробки даних Argonne Leadership Computing Facility (ALCF).

Дослідники тепер можуть перенести свою роботу з випробувального стенда Sunspot на повністю встановлену Aurora. Цей перехід дасть їм змогу масштабувати свої додатки на всій системі. Перші користувачі проведуть стрес-тестування суперкомп'ютера і виявлять потенційні помилки, які необхідно усунути перед повноцінним розгортанням.

Раніше Фокус писав, що Microsoft побудує новий квантовий комп'ютер, який зможе робити 1 млн обчислень на секунду.