5 причин купити Айфон СЕ 2022: актуальний і стильний смартфон

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Айфон спеціального видання — продукт, якому з першого разу вдалося підкорити серця вимогливих шанувальників техніки Apple. Наразі за плечима в американського виробника три успішних релізи SE. Найновіша версія Айфон СЕ 2022 ідеально підходить для любителів компактних телефонів. На відміну від популярних фаблетів, діагональ екрана у неї — 4,7 дюймів. Це максимально комфортний розмір для управління однією рукою і носіння в кишені джинсів.

Головна причина для купівлі SE — актуальність. Він вийшов минулого року, трохи раніше за iPhone 14, тому технічні характеристики відповідають вимогам часу. Чип A15 (як у "тринадцятки" і міні-Айпада) забезпечує спритну і продуктивну роботу навіть у вимогливих додатках. Обсяг пам'яті можна підібрати під різні завдання:

для дзвінків, листувань, електронної пошти — 64 Гігабайти;

для фоток і софту — 128 Гігабайт;

для мультимедійних даних, програм та ігор — 256 Гб.

Особливості дизайну

Привабливий зовнішній вигляд у найкращих традиціях "Яблука" — ще один привід придбати мініатюрний гаджет. Закруглені бічні грані, мінімалістичний виріз під об'єктив ззаду, відсутність "моноброви", кнопка "Додому", що полюбилася багатьом, — iPhone SE не схожий на сучасні смартфони з типовим дизайном.

Кольори — на будь-який смак:

червоний має стильний вигляд і чудово поєднується зі сміливими образами. Купівля Айфона в цьому відтінку — добра справа, оскільки частина коштів спрямовується на благодійність;

"темна ніч" — класичне забарвлення, яке присутнє в більшості лінійок Apple. Відрізняється практичністю, оскільки на корпусі не видно забруднення;

"зоряне сяйво" — приваблює елегантністю. Свіже рішення замість золота або срібла.

Хороша автономність

Маленькі смартфони рідко можуть похвалитися витривалою батареєю і довгою роботою без підзарядки. iPhone SE в цьому плані радує. Навіть при високих навантаженнях він повільно витрачає заряд акумулятора. Виробник обіцяє до 15 годин програвання відео і не обманює. Також повного заряду вистачає на 7-8 годин ігор, майже 20 годин читання книг і роботи з документами, до 50 годин прослуховування пісень.

Якщо економити (встановити мінімальну яскравість, не розмовляти довго і не запускати "ненажерливе" програмне забезпечення), можна не заряджати телефон понад добу.

Відсутність проблеми перегріву

Тести показують, що гріється смартфон набагато менше, ніж попередник (Айфон СЕ другого покоління). Відповідно, його завжди зручно тримати в руках. Через чохол нагрівання практично не відчувається, що особливо цінно в теплу пору року.

Доступна вартість

Ціна в iPhone SE 2022 приємна — ближче до середнього сегмента. На відміну від флагманів з чотирнадцятої серії, цей гаджет позиціонується як доступний. Навіть у максимальній комплектації він коштує адекватних грошей. До того ж, купити його можна з хорошою знижкою.

Не варто турбуватися, що СЕ швидко опиниться "за бортом". Оновлення на нього виходитимуть у найближчі кілька років, тому комфортна експлуатація гарантована.