Військові "схрестили" роботів і бронетехніку: як нова технологія посилить армію

Інженери продемонстрували технологію MUM-T, яка допомагає разом координувати їх на полі бою.

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Компанія BAE Systems оголосила про успішні випробування технології Manned-Unmanned Teaming (MUM-T), що об'єднує бронемашини з роботизованими безпілотниками, повідомляє Army Recognition. Для експерименту використовували машини-амфібії (ACV) C4UAS з колісною формулою 8x8, яку "зв'язали" з комплексом Rex MK II ізраїльської компанії IAI/ELTA Systems Ltd.

Що таке MUM-T

Це передова технологія, що дає змогу ефективно взаємодіяти пілотованим і безпілотним транспортним засобам. Передбачається, що вона дасть значні переваги під час координації завдань, ухвалення рішень і зниження ризику для військ. Інтегруючи MUM-T у планування місії, можна розширити оперативні параметри, забезпечуючи кращу ситуаційну обізнаність і підвищену здатність реагувати на невизначені та ворожі умови, а як результат — збільшити шанси на успіх бойової місії.

Мета проведеної демонстрації полягала в тому, щоб довести можливості координації між пілотованими і безпілотними транспортними засобами, щоб підвищити ефективність проведення операцій і знизити ризики для військових.

На якій техніці тестували систему

В основі експерименту лежить автономна система Rex MK II, що забезпечує безпосередню підтримку піхотних підрозділів. Цей безпілотний автономний автомобіль, оснащений універсальними можливостями, може виконувати безліч важливих завдань. Він забезпечує тактичну логістичну підтримку, тактичну розвідку, спостереження і рекогносцировку (ISR), а також здатний виявляти цілі та евакуювати поранених.

Rex MK II має режим водіння "йди за мною", адаптований для піхоти, і може нести корисне навантаження до 1,25 тонни. Завдяки гібридній електричній установці броньовик може подолати понад 300 кілометрів (приблизно 70 кілометрів у прихованому режимі від систем РЕБ). Причому машиною можна керувати дистанційно за межами прямої видимості й повністю перевести її в автоматизований режим за необхідності. Крім того, Rex MK II не надто великий, а тому його можна доставити на поле бою прямо на вертольоті.

Ще одним броньовиком в експерименті був ACV C4UAS. Це броньована машина-амфібія з колісною формулою 8x8 з надійним захистом, мобільністю та інтегрованими системами, що роблять її цінним активом для військових операцій, забезпечуючи підвищену живучість, універсальність і успішне виконання завдань як на суші, так і на воді. Ця адаптована амфібійна платформа, розроблена у співпраці з Iveco Defense Vehicles, поєднує в собі можливості управління, контролю, зв'язку та обчислень з безпілотними авіаційними системами (БАС).

Що показав експеримент

Інженери стверджують, що успішна демонстрація можливостей MUM-T свідчить про універсальність і можливості розширення функцій амфібії ACV C4UAS. Завдяки спільному управлінню одразу кількома бойовими апаратами армійські підрозділи отримують перевагу перед ворогом: кращий контроль поля бою, більш швидке ухвалення рішень і захист особового складу.

У компанії BAE Systems зазначають, що її багаторічна співпраця з Iveco Defense Vehicles у розробці Rex MK II, ACV C4UAS та інтеграції технології MUM-T є величезним кроком уперед для зміни стратегій у військових операціях. Усе це створює підґрунтя для більш ефективного та універсального ведення війни в майбутньому.

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