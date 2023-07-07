Володимир Носов, СЕО WhiteBIT, розповів про подробиці виходу криптобіржі на ринок Польщі

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Одна з найбільших європейських криптовалютних бірж з українським корінням WhiteBIT продовжує розширювати свою міжнародну діяльність та освоювати нові ринки. Як розповів засновник та CEO WhiteBIT Володимир Носов, відтепер криптовалютна біржа працюватиме в Польщі. Вихід на польський ринок цифрових активів є черговим етапом реалізації глобальної місії WhiteBIT, яка полягає у масовому впровадженні технології блокчейн по всьому світу.

"Наша експансія на глобальному ринку продовжується. WhiteBIT ставить за мету досягти масового впровадження технологій блокчейн і збільшити криптовалютну спільноту у світі. І в цьому сенсі вихід нашої компанії на нові ринки, зокрема Польщі, є черговим етапом реалізації нашої глобальної місії. Тепер польські користувачі зможуть скористатися всіма перевагами платформи WhiteBIT та широкої екосистеми наших проєктів", — підкреслив Володимир Носов.

Польський ринок викликав зацікавленість криптобіржі через надзвичайно розвинену екосистему цифрових активів та сприятливі регуляторні умови. До того ж, згідно з результатами останніх опитувань, 77% поляків стверджують, що знають, що таке криптовалюта. Майже 10% поляків заявляють, що мають віртуальні гроші, а кожен третій вірить, що буде ними розплачуватись у майбутньому. У цьому Польща відрізняється від інших країн Європи.

WhiteBIT у Польщі отримала ліцензію постачальника послуг віртуальних активів VASP. На біржі вже доступний польський злотий (PLN) та ще 9 державних валют, понад 350 торгових пар і 270 активів.

Вихід WhiteBIT на ринок Польщі розширить можливості для місцевих користувачів, адже біржа пропонує легку у використанні платформу, функціонал якої не обмежується лише торгівлею. Зокрема, користувачі WhiteBIT можуть здійснювати миттєві транзакції в будь-яку точку світу. Також на криптобіржі немає обмежень щодо обсягу зняття коштів.

Як відомо, нещодавно Банк Іспанії зареєстрував WhiteBIT офіційним провайдером віртуальних валют. Тепер компанія може надавати послуги обміну між віртуальними і фіатними валютами та послуги кастодіальних електронних гаманців для зберігання віртуальних валют. Як наголосив Володимир Носов, отримання всіх необхідних дозволів в іспанській юрисдикції, яка є однією з найскладніших у світі у сфері регулювання цифрових активів, — це чергове підтвердження, що продукт WhiteBІT відповідає безлічі найскладніших міжнародних вимог і правил, а компанія працює виключно у правовому полі з дотриманням усіх вимог AML-комплаєнсу.

Нагадаємо, WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Компанія була заснована у 2018 році. Коріння команди — українці. На цей час компанія налічує 1000 фахівців. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд. Компанія є офіційним партнером футбольного клубу "Барселона" та збірної України з футболу.

WhiteBIT має понад 4 млн зареєстрованих клієнтів у всьому світі. А один з ключових пріоритетів біржі — безпека коштів та особистих даних клієнтів. WhiteBIT входить до трійки найбезпечніших криптовалютних бірж, згідно з рейтингами CER.live. Крім того, незалежний аудит, проведений компанією Hacken, присвоїв WhiteBIT престижний рейтинг AAA, що зробило її другою найбезпечнішою біржею у світі.