"Мобілізація в Україні згортається": хакери заявили про видалення бази призовників

Хакерська група "Солнцепек" нібито зламала державну систему, де зберігалися дані всіх військовозобов'язаних українців. Держспецзв'язку спростувало цю інформацію.

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У Росії хакери з групи "Солнцепек" повідомили про те, що нібито зірвали загальну мобілізацію в Україні. Відповідний пост з'явився в Telegram-каналі хакерського угруповання в четвер, 6 липня.

Хакери заявили, що атакували Державну службу статистики України, яка веде облік громадян призовного віку та передає дані Територіальним центрам комплектування Міноборони для мобілізації. Вони нібито знищили контролери доменів і сервера, видалили інформацію з комп'ютерів співробітників відомства, включно з базами даних. Як підтвердження вони виклали якусь "внутрішню документацію", вкрадену під час атаки.

В іншому пості "Солнцепек" розмістила скриншот публікації на сторінці Держстату України у Facebook, де пресслужба оголосила про кібератаку. В ній зазначається, що відомство перестало надавати послуги органам влади, ЗМІ й українським організаціям.

Хакери розмістили пост на зламаній сторінці Держстату у Facebook Фото: Telegram

"Загальна мобілізація на Україні згортається — знищено цілу сітку бази даних державної служби статистики", — прокоментувало російське медіа Mash.

Воно запевняє, що на основі цих даних у ТЦК формували списки військовозобов'язаних і розсилали повістки українцям. Як припустили росіяни, внаслідок атаки механізми взаємодії служби статистики з ТЦК знищено, важлива інформація може не підлягати відновленню, і, як наслідок, загальна мобілізація в країні зірветься.

Хакери з групи "Солнцепек" заявили, що зірвали мобілізацію в Україні, отримавши доступ до важливої інформації Хакери з групи "Солнцепек" заявили, що зірвали мобілізацію в Україні, отримавши доступ до важливої інформації Хакери з групи "Солнцепек" заявили, що зірвали мобілізацію в Україні, отримавши доступ до важливої інформації Хакери з групи "Солнцепек" заявили, що зірвали мобілізацію в Україні, отримавши доступ до важливої інформації Хакери з групи "Солнцепек" заявили, що зірвали мобілізацію в Україні, отримавши доступ до важливої інформації Хакери з групи "Солнцепек" заявили, що зірвали мобілізацію в Україні, отримавши доступ до важливої інформації

Хакерська атака "Солнцепека": заява Держспецзв'язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації на своїй офіційній сторінці у Facebook спростувала новину про те, що хакери "Солнцепека" знищили важливу базу даних і зірвали мобілізацію в Україні. За словами пресслужби відомства, "ворог укотре відзвітував про перемогу, якої не було".

За попередніми даними, внаслідок хакерської атаки із застосуванням програми-вайпера постраждали кілька робочих комп'ютерів співробітників Держстату. Зловмисникам вдалося отримати доступ до Facebook-сторінки Держстату й опублікувати пост. Із технікою зараз працюють фахівці, а роботу офіційного вебсайту служби тимчасово зупинено.

"Діяльність Державної служби статистики України не передбачає надання допомоги податковим органам або надання Генеральному штабу ЗСУ статистичних даних, які стосуються сфер економіки, демографії, зайнятості населення та трудової міграції", — наголосили в Держспецзв'язку.

Нагадаємо, на початку липня розслідувачі розповіли українцям, хто стоїть за групою кібертерористів "Солнцепек". Це угруповання хакерів щомісяця завдає ударів по українській інфраструктурі та ЗМІ, але тепер стало відомо, хто ними керує таякі наслідки несуть їхні атаки.

Крім того, 19 червня ЗМІ писали про те, що російські хакери з групи "Солнцепек" атакують Україну на тлі контрнаступу ЗСУ. Кіберзлочинці зосередилися на українських постачальниках послуг, ЗМІ, критичній інфраструктурі та зборі даних із урядових мереж.