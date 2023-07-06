Соцмережа Цукерберга Threads не дасть просто так видалити акаунт: доведеться втратити Instagram

Соцмережі Threads і Instagram пов'язані одна з одною, що спрощує реєстрацію, але заважає користувачеві видалити дані, якщо йому раптом не сподобається "аналог Twitter".

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Соціальна мережа Threads, запущена директором Meta Марком Цукербергом, не дасть користувачеві видалити акаунт без втрати основного облікового запису в Instagram. Подробиці з 'ясував сайт Tech Crunch.

У "Додатковій політиці конфіденційності" компанія Мета, що належить Цукербергу, пояснює: "Ви можете деактивувати свій профіль Threads у будь-який час, але ваш профіль Threads можна видалити тільки шляхом видалення вашого облікового запису Instagram".

Вся справа в тому, що профіль Threads є частиною облікового запису користувача в Instagram. По суті, у вас немає необхідності в окремій реєстрації в Threads, адже вона прив'язана до Instagram. Схожий метод колись використовував Google, коли при видаленні з будь-якого сервісу компанії користувач втрачав доступ до всіх інших продуктів пошуковика. Однак згодом і після багаторічних скарг Google відмовився від подібної практики і тепер можна мати обліковий запис Gmail, але не бути зареєстрованим у YouTube, наприклад.

За словами співзасновника та виконавчого директора Марка Цукерберга, Threads, конкурент Meta у Twitter, приваблює користувачів з разючою швидкістю, збираючи 10 мільйонів реєстрацій лише за сім годин. До речі, завдяки такій інтеграції сервісів Threads може стати однією з найпотужніших соцмереж у світі, адже Instagram — популярна платформа для обміну фотографіями з понад 2 мільярдами користувачів, які автоматично отримали доступ до Threads.

Марк Цукерберг уже заявив, що його "новий Twitter" налічує 10 мільйонів активних користувачів буквально через кілька годин після старту роботи соцмережі. Низка брендів, зокрема Netflix, Amazon, NFL, Pepsi, також уже проявили активність у Threads, проте багато великих компаній — Google, Apple, Goldman Sachs, Morgan Stanley і Disney — поки що нічого не публікували в Threads, хоча мають облікові записи Instagram.

Раніше Фокус писав, що Марк Цукерберг минулої ночі запустив "вбивцю Twitter". Соцмережа Цукерберга Threads вже залучила понад 10 млн осіб і зірок шоу-бізнесу.