Другий день народження: дрон-камікадзе ЗС РФ потрапив у пастку, атакуючи прикордонника (фото)

Росіяни прикріпили до БПЛА снаряд від РПГ, тому вибух міг виявитися смертельним для українського бійця.

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Російський FPV-дрон атакував позицію українських прикордонників, але заплутався в маскувальній сітці, яка врятувала бійців від вибуху. Як це сталося, пресслужба Державної прикордонної служби України розповіла в офіційному Telegram-каналі відомства у вівторок, 11 липня.

Один з українських прикордонників на ім'я Дмитро "полював" за ударним безпілотником російських військових. Йому вдалося підбити дрон, проте техніка окупантів виявилася із "сюрпризом": до безпілотного летального апарату вони прикріпили снаряд від ручного протитанкового гранатомета.

Він мав розірватися, щойно підбитий безпілотник вдарився об землю або об іншу перешкоду. Але дрон упав у маскувальну сітку, заплутався в ній, і боєприпас не здетонував. У пресслужбі відомства зазначили, що прикордонник, який збив дрон, може почати відзначати свій другий день народження: він не постраждав і продовжує виконувати свої бойові завдання.

Український прикордонник підбив дрон із вибухівкою і дивом залишився живим Фото: ГПСУ Український прикордонник підбив дрон із вибухівкою і дивом залишився живим Фото: ГПСУ

Нагадаємо, кількома днями раніше солдат ЗС РФ здався в полон українському дрону, але підірвався на міні. Українські військові надали полоненому медичну допомогу, поки безпілотник знімав те, що відбувається, з повітря.

Також українські військові показали на відео, як дрон розніс російський вогнемет "Джміль". Безпілотний літальний апарат вилетів до цілі й скинув два боєприпаси в траншею, де був встановлений вогнемет. Після того як дим розсіявся, стало можливо побачити, що від зброї залишилися тільки шматки металу.