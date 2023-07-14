Лазери та мікрохвилі: США терміново створює зброю проти дронів Shahed, які атакують Україну

Армія США вже активно випробовує кінетичні, енергетичні та радіочастотні системи, покликані боротися з дронами-камікадзе. Незабаром їх можуть передати українцям.

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Використання російськими військовими ударних дронів-камікадзе, таких, як іранські Shahed-136, проти армії України спонукало Пентагон посилити розробки кінетичної зброї, пише Breaking Defense. Крім кінетичних розробляються і потужні мікрохвильові системи, які дозволять збивати безпілотники, перш ніж вони зможуть завдати шкоди. Деякі розроблювані системи можуть опинитися в руках ЗСУ для боротьби з дронами окупантів.

"Ударні безпілотники будуть і далі вдосконалюватися, а це означає, що загроза завжди буде актуальною. Ми бачимо це щодня в Україні, Ізраїлі та в інших регіонах світу", — сказав полковник Майкл Перент, керівник групи протидії дронам. "Тому ми терміново розробляємо як кінетичні, так і потужні мікрохвильові системи ППО, а також приділяємо особливу увагу лазерній зброї", — додав військовий.

Яку зброю проти дронів тестує армія США

І справді, армія США зараз активно проводить випробування нових систем для знищення дронів противника. Наприклад, на випробувальному полігоні Юма армія протестувала рішення одразу п'яти військових компаній, які представили свої системи боротьби з поодинокими дронами-камікадзе та групами таких безпілотників.

У категорії кінетичної зброї в тестах брала участь ракетна система LMM від компанії Thales. Ця легка багатоцільова система може бути встановлена на різні платформи й стріляти ракетами з лазерним наведенням. Оскільки саме в дрон влучити не завжди просто, то ракета вибухає під час підльоту до нього, щоб вибух міг вразити більше простору і гарантовано знищити дрон-камікадзе.

Ця багатоцільова ракета Thales може збивати і дрони-камікадзе Фото: Thales

Три компанії — Invariant, MSI Defense і Science Applications International Corporation — також продемонстрували різні способи запуску керованих ракет Advanced Precision Kill Weapons System (APWS) по великих атакувальних дронах-камікадзе.

Звісно, на випробування свої розробки представила й легендарна Lockheed Martin, яка продемонструвала систему придушення ударних безпілотників за допомогою потужних мікрохвиль (HPM). Зокрема, іменитий виробник бойових систем представив свій "мобільний радіочастотний інтегрований пригнічувач БПЛА" MORFIUS. Це не просто якась антена, а цілий дрон із нерухомим крилом, який йде на перехоплення безпілотника-камікадзе і глушить його радіочастотними імпульсами.

Після всіх випробувань у Юмі Пентагон все ще підбиває підсумки, але полковник Перент уже зазначив, що військові вже передали розробникам побажання щодо поліпшення їхніх систем протидії дронам. Наприклад, для безпілотника-перехоплювача MORFIUS проблема полягає у відстані та скороченні розриву між мікрохвилями та їхньою ціллю. Цей недолік потрібно усунути, каже військовий.

Дрон MORFIUS глушить безпілотники-камікадзе потужними мікрохвилями Фото: Lockheed Martin

У чому терміновість таких випробувань

Активні випробування подібних антидронових систем, за словами полковника Перент, викликані терміновим завданням Пентагону, який поставив перед військовими завдання "буквально за 90 днів відібрати найкращі з них".

"Нам дали дуже терміновий запит на проведення випробувань у короткі терміни, щоб допомогти нашим іноземним партнерам", — сказав Перент. Пентагон уже оголосив, що відправляє в Україну "10 мобільних ракетних комплексів c-UAS з лазерним наведенням", що є прямим результатом більш ранніх випробувань нових систем ППО для боротьби з дронами-камікадзе, додав полковник Перент. У Пентагоні не виключають, що серед відібраних антидронових систем, які пройшли випробування, будуть ті, які потім відправляться в Україну для боротьби з безпілотниками-камікадзе.

Раніше Фокус розповідав, що армія США обрала нову техніку для ураження російських дронів в Україні. Американські фахівці провели ретельні випробування антидронових систем на базі вантажівок — вони здатні знищувати БПЛА кулями, засобами РЕБ і керованими ракетами.