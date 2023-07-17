"Краще робити, а не палити": Федоров оцінив нарощування виробництва дронів "Ланцет" у РФ

За словами віцепрем'єра, Україна тільки за один рік змогла наростити виробництво безпілотників і збільшити випуск деяких категорій у сто разів.

Related video

Україна знає, чим відповісти на виробництво нової моделі смертоносного російського дрона "Ланцет", новина про який викликала широкий суспільний резонанс. Про це віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров написав у своєму Telegram-каналі в понеділок, 17 липня.

"Учора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів "Ланцет". А сьогодні Кримський міст розірвали морські дрони", — написав Федоров.

За словами очільника профільного міністерства, яку б нову або вдосконалену стару модель безпілотника не випустив російський військово-промисловий комплекс, Україна завжди знайде, чим відповісти. Але для цього необхідно вже зараз не стояти на місці, а розвивати виробництво вітчизняних безпілотних літальних апаратів.

"Краще діяти, не "палити" фото власних виробництв і забезпечувати Сили оборони. Дронів потрібно ще більше", — резюмував Федоров.

Нагадаємо, 17 липня віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров заявив про те, що Україна наростила виробництво власних безпілотників у 100 разів. За словами очільника профільного міністерства, безпілотники мають велике значення в російсько-українській війні, оскільки ці бойові дії — фактично війна технологій. Оператори БПЛА, крім українських безпілотників, також отримають 53 пікапи, щоб перевозити важкі апарати і швидко змінювати позиції.

А 16 липня в Росії представили нову версію дронів "Ланцет". Модель дрона-камікадзе оснастили крилом і хвостовим оперенням, яке може складатися. Крім того, розробники створили контейнерну пускову установку, яка дає змогу оператору за один раз випускати відразу кілька безпілотників типу "Ланцет".

Російський військовий експерт Денис Федутінов вважає, що такі конструкторські зміни значно підвищать боєздатність дронів ZALA. З огляду на те, що контейнерна установка запускатиме одразу низку баражувальних боєприпасів, ЗС РФ зможуть активніше уражати українську броньовану техніку. Також рій "Ланцетів", на думку експерта, зможе ушкоджувати цілі системи ППО, оскільки їм доведеться працювати одразу по кількох рухомих цілях, які були запущені одночасно.