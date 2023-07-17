Перегляд роликів стане зручнішим: YouTube впроваджує загадкову функцію на основі ШІ

Як припускають експерти, відеоплеєр має самостійно вирівнювати гучність у різних роликах, щоб користувачі чули мову та інші звуки рівномірно, без різких перепадів.

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Схоже, YouTube впроваджує нову функцію "Стабільна гучність" у своєму додатку для смартфонів на iOS і Android, повідомляє сайт Androidauthority. Поки що з Google не надходило жодних роз'яснень з приводу нового налаштування, але відповідний пункт у меню вже помітили деякі користувачі форуму Reddit і відомий ютубер М. Брендон Лі.

За їхніми словами, налаштування Stable Volume відображається в розділі Ambient mode на сторінці з усіма налаштуваннями відображення відео. Хоча ніхто досі ніхто не може сказати, що конкретно робить параметр "Стабільна гучність" і як він працює (під час активації не відбувається жодних змін), на думку користувачів, сама назва вже припускає, що він контролює і вирівнює гучність у різних відео.

Такий вигляд має пункт налаштування Stable Volume Фото: Twitter

Найімовірніше, за задумом Google, ця функція має допомогти користувачам YouTube уникнути раптового і різкого стрибка гучності або випадкового зниження рівня гучності під час перегляду відео від різних авторів і каналів. Дуже часто в одних роликах звук гучний, а в інших занадто тихий, що змушує глядача постійно рухати повзунок гучності. Подібний ефект часто спостерігають любителі скачування піратської музики з інтернету, після чого "скинувши" її на "флешку" і програючи в магнітолі автомобіля різні пісні можуть звучати з різною гучністю. Вибагливі слухачі використовують спеціальні програми для вирівнювання звуку музичної колекції.

Поки що невідомо, за допомогою якого методу розробники збираються вирівнювати звук прямо онлайн. Найімовірніше буде задіяно найпростіший варіант штучного інтелекту або звуковий алгоритм, який залежно від гучності намагатиметься тримати її на одному рівні

На жаль, журналісти Androidauthority так і не змогли отримати доступ до нової функції, тож доведеться почекати, коли Google остаточно її протестує і представить публіці. Однак, коли це станеться пошуковий гігант не повідомляє.

Раніше Фокус розповідав, що YouTube заборонить блокувальники реклами і хоче брати гроші за Full-HD якість. Компанія вже активно тестує функції, які допоможуть їй боротися з "халявщиками".