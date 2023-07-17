Повернути, як було: Windows тепер можна перевстановити без "флешки" натисканням однієї кнопки

Йдеться не просто про "відкат" на точку збереження, а про повне перевстановлення системи зі збереженням усіх програм і файлів.

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Компанія Microsoft пішла назустріч користувачам Windows, які змушені перевстановлювати систему за допомогою "флешок", і оснастити її простою кнопкою перевстановлення, повідомляє PC World. Тепер у Центрі оновлення з'явилася функція, яка допоможе "обнулити" ОС, але при цьому збереже всі ваші раніше встановлені програми.

Ця функція значно спростить життя всім користувачам Windows, які змушені "лагодити" свої ПК за допомогою перевстановлення ОС. Для цього використовується або "точка відновлення" ("зліпок" більш раннього варіанту ОС, що працювала), або "флешка" з образом Windows. В обох випадках власник комп'ютера змушений заново встановлювати або частину, або все ПЗ для роботи. Це дуже виснажливо і довго і дратує людей.

Але тепер у тестовій збірці Canary для Windows 11 з'явилася функція "Відновлення", яка встановить для вас чисту і "справну" Windows, водночас збереже все ПЗ і файли. Для цього необхідно зайти в меню "Система" — "Відновлення", де з'явився новий параметр "Виправити проблеми за допомогою Центру оновлення Windows". По суті, це спосіб м'якого перевстановлення Windows, не зачіпаючи програми та файли, які є у вашій поточній системі.

Нова функція відновлення Windows без перевстановлення всіх програм Фото: Microsoft

Інструмент встановлює Windows 11, після чого застосовує налаштування за замовчуванням до операційної системи, не торкаючись ваших особистих програм або сховища. Ця менш дратівлива альтернатива інструменту скидання Windows (або повного очищення ОС), але, як завжди, ніхто не знає, коли та чи буде вона розгорнута для загальної користувацької бази Windows.

Поки що свіжа інсайдерська збірка, яку може за бажання встановити будь-хто, містить звичайні виправлення помилок і налаштування, припинену підтримку застосунків Arm32 (Arm64, як і раніше, працює нормально), оновлену графіку смайликів і підтримку драйверів Zune.

Зареєструвавшись як інсайдер, ваша ОС отримає оновлення Canary. Але все-таки встановлювати ці тестові збірки на свій робочий ПК або ноутбук не рекомендується — вони дуже нестабільні і загрожують великою кількістю помилок і збоїв.

Раніше Фокус розповідав, що експерти розповіли, як прискорити Windows 11. Аналітики порталу Windows Latest проаналізували десятки відгуків власників комп'ютерів, які працюють з останньою версією ОС Windows і всі вони скаржилися на одну проблему: оновлення "операційки" значно знижували швидкість роботи SSD.