Ринок РЕБ стрімко зростає: які системи купують частіше і до чого тут Україна

Аналітики The Insight Partners прогнозують зростання продажів у галузі РЕБ у середньому на 6,2% на рік.

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Ринок засобів радіоелектронної боротьби стрімко зростає і до 2028 року досягне $27,79 млрд. Про це свідчить звіт аналітичної компанії The Insight Partners.

Зростання світового ринку РЕБ: хто лідирує

За підрахунками дослідників, 2021 року світовий ринок РЕБ становив $18,19 млрд, отже, за сім років він має збільшитися щонайменше на $9,6 млрд. The Insight Partners прогнозує середній річний приріст на рівні 6,2% завдяки великому попиту на розвідку, спостереження та рекогностування (ISR), а також появі нових технологій і методів ведення війни. Водночас велика вартість розгортання перешкоджатиме зростанню ринку.

Північна Америка домінує у світі за доходами від продажу РЕБ, за нею йдуть Європа, Азіатсько-Тихоокеанський регіон і LAMEA (Латинська Америка, Cередній Схід та Азія). США стала лідером галузі 2020 року, і очікується, що до 2028 року вони продовжать зростати завдяки розвиненій інфраструктурі для виробництва і розроблення систем.

Ключові компанії, що працюють на світовому ринку РЕБ:

BAE Systems plc;

Elbit Systems Ltd;

General Dynamics Corporation;

Israel Aerospace Industries Ltd (IAI); L3Harris Technologies, Inc;

Leonardo SpA;

Lockheed Martin Corporation;

Northrop Grumman Corporation;

Raytheon Technologies Corporation;

SAAB AB;

Thales Group.

Чому зростає ринок РЕБ

Технології обробки та аналізу сигналів постійно поліпшуються, що теж впливає на ринок. З кожним роком електронні сигнали стають дедалі складнішими і потребують досконаліших засобів, щоб точніше їх розпізнавати та розшифровувати. Системи, здатні швидко аналізувати дані в реальному часі, дають велику перевагу.

Еволюція сучасних рішень у сфері радіоелектронної боротьби, таких як стелс-атаки, кібератаки, електронні поля і пристрої маскування, підвищує гнучкість технологій РЕБ. Зростання незвичайних загроз з боку супротивників змушує оборонні організації та державні установи купувати нові системи, що ще більше стимулює їхній розвиток. Ба більше, стрімке розгортання супутників комерційними та приватними компаніями також збільшує попит на системи радіоелектронної боротьби.

Різновиди засобів РЕБ

Радіоелектронна боротьба (РЕБ) — це технологія ведення війни, яка передбачає використання електромагнітного спектра як інструменту для відбиття і нападу на об'єкти противника. Кілька різних підходів, як-от електронний захист, електронна підтримка та електронна атака, військові застосовують завдяки наземним, морським, повітряним і космічним платформам. Найбільшу частку ринку 2020 року зайняли інструменти для атаки, і аналітики очікують, що ця сфера покаже найвищий середньорічний темп зростання до 2028 року.

Залежно від компонентів ринок РЕБ ділиться на три категорії: обладнання, програмне забезпечення та послуги. Сегмент обладнання займав найбільшу частку 2020 року, проте експерти очікують, що в найближчі п'ять років найсильніше зростуть продажі ПЗ.

Залежно від типу продукту РЕБ ділиться на системи протидії, глушіння, сенсорні системи, системи озброєння та інші. У 2020-му році найбільша частка припала на сенсори.

Захід тестує РЕБ в Україні

Як передає BBC, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна стала для Заходу "бойовою лабораторією" для тестування зброї, зокрема засобів радіоелектронної боротьби. За його словами, застосування таких технологій для захисту або приманювання противника стало одним із пріоритетних завдань для армії.

Раніше писали, як працюють засоби РЕБ і яку роль вони відіграють у війні в Україні. Новітні системи дають змогу українським воїнам "глушити" дрони, збивати з курсу ракети та виявляти техніку на великій відстані.