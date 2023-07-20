ШІ навчився "ловити" злочинців за маршрутами авто: першого лиходія вже затримано

Нейромережа збирає дані з відеокамер і повідомляє правоохоронцям про підозрілі маршрути автовласників.

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Нью-Йоркська поліція затримала першого наркоторговця, якого вдалося вирахувати за допомогою системи штучного інтелекту від компанії Rekor, пише Gizmodo. Правоохоронці підписали контракт із компанією і тепер її нейромережа аналізує дані з 480 відеокамер на дорогах і повідомляє про підозрілі автомобілі.

Першого наркоторговця система вирахувала, проаналізувавши його постійні пересування і зупинки в певних місцях, де правоохоронці зафіксували активний продаж наркотиків. Алгоритм виявив, що водій регулярно здійснював поїздки туди й назад між Массачусетсом і деякими районами північної частини штату Нью-Йорк за маршрутами, які "використовуються торговцями наркотиками та характеризуються короткими зупинками машин злочинців".

Коли поліцейські обшукали автомобіль підозрюваного, вони виявили в його машині велику кількість кокаїну, пістолет і понад $34 000 готівкою. Пізніше затриманий визнав себе винним у незаконному обігу наркотиків.

Компанія Rekor описує свою систему ШІ як платформу "дорожньої розвідки", керовану нейромережею, і активно укладає контракти з поліцейськими управліннями по всій країні. Використовуючи нейромережу Rekor, нью-йоркські поліцейські змогли просіяти гігантську базу даних інформації, зібраної з регіональних доріг за допомогою системи ALPR для всього округу. Ця система регулярно сканує 16 мільйонів автомобілів на тиждень, фіксуючи автомобілі та їхні маршрути, щоб у майбутньому, за необхідності, поліція мала змогу ефективніше знаходити злочинців і визначати найнебезпечніші маршрути, що потребують втручання дорожніх служб для встановлення знаків або світлофорів.

Звісно, систему Rekor активно використовують і для зчитування номерних знаків машин, що проїжджають повз. У разі виявлення автомобіля в розшуку ШІ дає сигнал правоохоронцям, і вони можуть перехопити підозрюваного просто на дорозі.

Раніше Фокус розповідав, що з'явився новий чат-бот на основі штучного інтелекту, який позбавлений етичних обмежень. Конкурент ChatGPT здатний написати шкідливе ПЗ або скласти переконливий фішинговий лист на прохання хакерів.