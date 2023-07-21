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Діджитал

На 20% швидше за звичайні: вчені створили робочий квантовий радар і розкрили, як він працює

радар, радарна система
Фото: US Army | Квантовий радар перевершує всі існуючі на сьогодні радарні системи

Новий радіолокатор дасть змогу виявляти цілі навіть за великої кількості мікрохвильових перешкод, вловлюючи найслабші сигнали.

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Група французьких дослідників з Ecole Normale Supérieure de Lyon, розробили квантовий радар, який значно перевершує за своїми можливостями будь-який з існуючих звичайних класичних радарів, повідомляє Phis.org. У своїй науковій статті дослідники стверджують, що їхня система одночасно вимірює стан заплутаного зонда і стан холостого мікрохвильового фотона, що виникають, коли цей зонд відбивається від цільових об'єктів, зливаючись із тепловим шумом.

Вчені вже кілька років у своїх минулих дослідженнях намагалися розробити квантові радари, які перевершували б звичайні радари. Цю квантову перевагу зрештою було реалізовано за допомогою оптичних систем, але створити повноцінну модель вдалося тільки за допомогою мікрохвильового випромінювання.

квантовий радар, схема роботи Fullscreen
Схема роботи квантового радара французьких учених
Фото: ENS de Lyon

"Наш радар генерує квантову заплутаність між мікрохвильовим резонатором і сигналом, що випромінюється в напрямку цілі, прихованої великою кількістю мікрохвильового шуму, наприклад, в атмосфері", — пояснює один із науковців Бенджамін Хуард. "Якщо ціль справді існує, вона відображатиме крихітну частину сигналу разом із великою кількістю шуму. Потім наш пристрій об'єднує цю частину цікавого сигналу з полем, що зберігається в резонаторі, таким чином, що продукує більше або менше фотонів залежно від того, існує ціль чи ні. Нарешті, вбудований мікрохвильовий лічильник фотонів досліджує ці фотони", — каже вчений.

квантовий радар, оптична мережа Fullscreen
Оптичне зображення надпровідного ланцюга в основі експерименту з квантовим радаром
Фото: ENS de Lyon

Минулі дослідження показали, що квантові кореляції можуть прискорити виявлення об'єктів до чотирьох разів у сценаріях з порівнянною потужністю сигналу і шумом цілі. У початкових оцінках мікрохвильовий квантовий радар, розроблений дослідниками, прискорив виявлення радарів на 20% порівняно з класичними радарами.

Група дослідників впевнена, що їм вдалося зробити великий внесок у поточні зусилля, спрямовані на поліпшення характеристик технології квантових радарів. У майбутньому підхід, що лежить в основі його функціонування, може надихнути на розробку аналогічних мікрохвильових квантових радарів, які забезпечать ще більшу квантову перевагу.

"Тепер ми можемо краще зрозуміти, як виконувати мікрохвильове зондування з використанням квантових ресурсів, наприклад, у контексті електронного спінового резонансу або дослідження аксіонів", — каже Бенджамін Хуард.

Раніше Фокус розповідав, що найточніший у світі квантовий комп'ютер на підході. Особливі "квазічастинки" під назвою еніони зможуть передавати й обробляти інформацію, не руйнуючись від найменшого впливу навколишнього середовища, вважають фізики.