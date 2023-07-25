Україна отримає крихітні нанодрони Black Hornet від США, — ЗМІ (фото)

Дрони військові США використовували під час бойових дій в Афганістані, що дозволяло оцінити ситуацію за кутами або стінами будівель, виявляти будь-які приховані небезпеки та ворожі позиції.

Related video

Партія крихітних нанодронів Black Hornet включена в новий пакет допомоги від США для України. Про це повідомляє Associated Press.

Загальна вартість допомоги становитиме близько 400 мільйонів. Також США передадуть ПЗРК Stinger і протитанкові ракетні комплекси Javelin.

У пакеті також є 32 бронемашини Stryker, обладнання для розмінування, ракети Hydra-70, мільйони набоїв для стрілецької зброї та міномети. Нова допомога передбачає також боєприпаси різного типу, зокрема ракети до систем HIMARS, ракети до комплексів ППО NASAMS, а також артилерійські боєприпаси.

Black Hornet Nano: створення та застосування

Військовий безпілотний мікролітальний апарат Black Hornet Nano розробили фахівці Prox Dynamics в Норвегії у 2007 році. Серійне виробництво розпочалося у 2012 році. Безпілотник використовують військові США та Великої Британії. Дрон застосовували під час бойових дій в Афганістані. Це дозволяло заглядати за кути або крізь стіни й інші перешкоди, виявляти будь-які приховані небезпеки та ворожі позиції.

Головна особливість Black Hornet — його розмір. Крихітний безпілотник можна помістити в кишеню або долоню. Його довжина становить 10 см, а ширина — лише 2,5 см. Вага — від 18 г (Black Hornet 2) до 32 г (Black Hornet 3).

Дрон Black Hornet 3 Фото: Nauticexpo

Збір розвідувальних даних щодо дій ворога у важкодоступних районах у ході виконання бойових завдань – головна функція апарата. Він оснащений цілодобовими датчиками, що надають можливість оператору фіксувати ворожі війська та вести спостереження, технікою та обладнанням противника. Використовується для оснащення тактичних підрозділів рівня "відділення" і окремих військовослужбовців. В апараті функціонує три камери; одна дивиться вперед, одна прямо вниз, а третя спрямована вниз під кутом 45 градусів.

Нагадаємо, у травні Компанія Teledyne FLIR на виставці SOF Week у Тампі (США) продемонструвала технологію голосового управління для військового дрона Black Hornet 3. Виявилося, що ці безпілотники навчилися розуміти голосові команди військових.