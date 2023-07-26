В Україні застосовують унікальні дрони Noa з Данії: як вони рятують солдатів на полі бою

Апарат прискорює контрнаступ ЗСУ завдяки тривалому часу польоту та корисному обладнанню.

Related video

Українські військові як матеріально-технічну допомогу отримали у своє розпорядження і вже застосовують дрони-розмінувачі з Данії. Про те, чим унікальні ці безпілотні летальні апарати написало медіа Army Recognition.

Йдеться про дрони Noa — сучасні безпілотники, призначені для технічного огляду територій перед проведенням робіт з розмінування. Вони являють собою універсальний дистанційно керований літальний апарат, оснащений шістьма нестандартними роторами Acecore збільшеного розміру. Це дає змогу дрону літати протягом тривалих періодів часу з різним корисним навантаженням.

Для безпілотників-розминирувачів Noa можна використовувати одразу кілька видів акумуляторів. Це дає військовим можливість збалансувати вагу корисного навантаження та акумулятора для оптимальної ефективності польоту. В Україні дрон насамперед використовуватимуть для очищення від боєприпасів території, на якій проходить контрнаступ ЗСУ. Зокрема цей летальний апарат можна застосовувати для виявлення протитанкових і протипіхотних російських мін, серед яких — міни з тросовим приводом, міни-стрибуни та пластикові міни-метелики.

Своєю чергою українські армія почала зазнавати від мін більше втрат, ніж від артилерійських обстрілів противника, якими окупанти раніше вражали найбільше бійців ЗСУ.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Україна отримала від Данії особливі дрони, які допоможуть військовим під час контрнаступу. Перші шість спеціальних дронів-саперів були передані Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Військові вже пройшли підготовку й успішно їх застосовують.

Також ЗМІ писали про те, що в українських саперів просто на очах "викрали" дрон за $10 тисяч. Зловмисник діяв блискавично і тепер сапери, які допомагають фермерам під Снігурівкою в Миколаївській області очистити поля від мін, залишилися без дорогого БПЛА.