Дрони "Ланцет" можна збивати "екзотичними" мінами: чому їх досі не застосовують

У світі існує багато варіантів протиповітряних мін і теоретично їх можна пристосувати для боротьби з безпілотниками, але потрібно дещо переробити.

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Російські дрони "Ланцет" є однією з найбільших загроз для ЗСУ і з ними не легко боротися. Однак на думку експерта сайту Defense Express, можна розробити нові способи їхнього знищення, застосувавши протиповітряні міни, які так і не знайшли свого застосування. Їх свого часу намагалися створити багато країн, але в підсумку масового поширення ці боєприпаси не набули.

Як і хто розробляв протиповітряні міни

Роботи в напрямі створення протиповітряних мін беруть свій початок ще в 70-х роках минулого століття, коли США розробили зенітну ракету за проєктом SIAM. Через 20 років, уже в 90-х, свої розробки болгарський Institute of Metal Sciences та австрійська Hirtenberger.

Міни AHM-200-1, AHM-200-2 і 4AHM-200-100 болгарської розробки Фото: З відкритих джерел

Звісно, у цьому питанні Росія намагалася не відставати від конкурентів і на концепції "ударного ядра" від болгарської міни AHM-200 створили свій варіант — протиповітряну міну ПМО. Вона досконаліша, оскільки, на відміну від болгарського "побратима" має кут огляду в 360 градусів і оснащена системою інфрачервоних датчиків замість примітивної РЛС у болгарському варіанті.

Протиповітряна міна армії Росії Фото: З відкритих джерел

До речі. Систему інфрачервоних датчиків має і міна Helker від австралійської Hirtenberger. Вона має і звукові, і лазерні датчики, які можуть засікти гелікоптер ворога із зоною ураження до 150 метрів із гарантуванням пробиття 2-мм сталі.

Чому протиповітряні міни не популярні

Усе, як завжди, впирається в кінцеву вартість продукту і великі ризики застосування. Міни досить дорогі у виробництві через високотехнологічну начинку, а замінована з їхньою допомогою територія створює загрозу і своїм вертольотам. До того ж сучасні бойові гелікоптери якщо й літають низько, в зоні ураження мін, то їх легко збити звичайними та дешевшими засобами ПЗРК, чого не скажеш про невеликі та швидкі дрони-камікадзе.

Міни проти дронів і важливий нюанс

Такі міни, на думку експерта сайту, можна модифікувати для боротьби з безпілотниками, особливо проти моделей, що летять низько. Але в цьому випадку потрібно вирішити проблему їхньої дорожнечі. Подібні міни мають бути дешевими у виробництві — це головна складова успіху їхнього масового впровадження у військах. На думку експерта, на цю роль добре підходить болгарська лінійка мін 4AHM-200-100. Її дорогий сенсорний блок залишається неушкодженим після запуску міни та активації системи.

Однак і тут є проблема. Таку міну потрібно обов'язково оснастити детектором дронів, який здатний засікти малорозмірну ціль, та ще й таку, що складається з композитних матеріалів. Тут не обійтися без дорогих тепловізійних та інфрачервоних датчиків. При цьому вони мають бути настільки досконалими, щоб не плутати невеликий безпілотник із птахом, що пролітає. Утім, такі розробки вже є, але все впирається в кінцеву вартість продукту, стверджує експерт Defense Express.

Ми вже розповідали, що ЗСУ незабаром отримають високотехнологічний засіб для боротьби з "Ланцетами". Українське підприємство "Антидрон Україна" анонсувало випуск експериментальної рушниці, яка допоможе боротися з цими безпілотниками.

Так само співзасновник компанії DroneUA розповів, чим Україна відповість на російські дрони "Ланцет". За його словами, Україна не повинна підлаштовувати своє виробництво БПЛА під якусь модель дронів, яку випустила російська сторона.