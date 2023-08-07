Україна перемагає Росію у війні дронів, перетворивши їх на "суперзброю" — Newsweek

На думку експертів, поки що перевагу у сфері розробки та застосування безпілотників утримує Україна, але окупанти надолужують згаяне.

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Україна схиляє шальки терезів на свою користь у війні безпілотників, оскільки Київ неодноразово доводив, що вміє проводити гучні точкові атаки на Москву і на важливі російські об'єкти, пише у своїй оглядовій статті впливове видання Newsweek.

"Я не думаю, що є якісь сумніви в тому, що Україна перемагає в конфлікті безпілотників", — сказав Newsweek британський експерт з БПЛА Стів Райт.

Війна в Україні призвела до прискорення розвитку технологій дронів. І Київ, і Москва щосили намагалися посилити свої сили за допомогою БПЛА, і, за словами Райта, битва "дуже сильно загострилася".

"Росія дещо відстає в галузі безпілотників, але поступово надолужує згаяне", — сказала Марина Мирон, науковий співробітник Департаменту військових досліджень Королівського коледжу Лондона.

Дрони "є суперзброєю", заявив Newsweek радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Україна витратила час і гроші на створення своєї "армії дронів", але Росія також намагається не відставати, щоб доповнити свої збройні сили безпілотними системами.

Найвідомішими з російських безпілотників є іранські Shahed, при цьому Україна майже щодня повідомляє про збиті нові хвилі цих дронів-камікадзе. Удари зазвичай наносяться з об'єктів в окупованому Криму, з Курська і з авіабази Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї Росії.

Для Росії Shahed — це дешевий спосіб завдати удару по Україні, кажуть експерти видання. Але Україна діє не масовано, а точково. Видання ставить у приклад нещодавню атаку безпілотників "Бобер" на Москву. Аналітики кажуть, що цей дрон, ймовірно, являє собою нову комбінацію раніше існуючих розробок.

Удари українських дронів несуть відчутний психологічний ефект Фото: GETTY IMAGES/GLOBAL IMAGES UKRAINE

Аналітики згодні з тим, що в ударах є певний психологічний аспект: безпілотники все ще завдають шкоди, попри велику кількість протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби навколо російської столиці.

Однак це є лише невеликою частиною всієї війни, сказав Стів Райт, додавши, що "такі удари не здатні істотно змінити її хід". Дрони є ключовою частиною загальних операцій, і їх слід розглядати як такі, а не "виділяти окремо".

Росія продовжує атакувати Україну за допомогою безпілотників і такі атаки стають дедалі інтенсивнішими щоразу, коли Україна завдає ударів по Москві. Але своїми точковими й болючими ударами Україна показує Росії, що здатна завдати відчутної шкоди агресору, кажуть експерти видання.

Раніше Фокус розповідав, що росіяни злякалися за майно через атаки дронів. Цікавляться в адвокатів, як отримати компенсацію, але ті їх засмучують.