Застосовують на Запорізькій АЕС: у Росії показали антидронові рушниці та БПЛА з гранатометами
Росіяни знову хваляться своєю зброєю і пишаються, що можуть застосовувати її на війні в Україні.
На одному зі стендів виставки "Армія 2023" російське медіа SHOT запримітило антидронові рушниці "Парс-4" і "Парс-5". Їх розробили вже після повномасштабного вторгнення в Україну і, як хваляться розробники, ці "глушилки" активно застосовували на захопленій окупантами Запорізькій АЕС, де за їхньою допомогою нібито вдалося знешкодити понад 90 українських дронів у районі АЕС.
Антидронові гвинтівки "Парс-4" і "Парс-5" залежно від модифікації мають чотири або п'ять частотних діапазонів. Можуть пригнічувати навігацію супутників GPS, ГЛОНАСС, GALILEO і BeiDou. Кожна рушниця коштує від $4 800 і може пропрацювати без підзарядки близько чотирьох годин. Дальність дії кожної такої рушниці розрахована на 1,5 кілометра.
"Парс" використовує внутрішні алгоритми роботи самого дрона. Під час наведення на ворожий безпілотник "Парс" створює перешкоди, що заважають стандартному функціонуванню БПЛА. З режимів "ручне управління" або "політ за маршрутом" дрон примусово перемикається в режими "посадка" або "повернення до місця запуску".
Так само вже котрий рік поспіль під виглядом "новинки" російськими військовими виставками та форумами подорожує білоруський квадрокоптер "Квадро-1400". Його зібрали в КБ "Дисплей" і вперше показали публіці 2020 року. Так він і мандрує виставками, а головною його "фішкою" є спарений протитанковий ракетний комплекс "Корнет", що має вражати бронетехніку.
За запевненням розробників дрона, крім різних навігаційних систем, зокрема супутникової, "Квадро-1400" оснащений тепловізором, курсовою і прицільною камерами, що забезпечує можливість виконання польотів у денний і нічний час доби. Поки що немає жодних доказів застосування безпілотника в реальному бою, є тільки відео випробувань.
Раніше Фокус писав, що в Росії похвалилися дроном з "вічним двигуном". Як запевняють творці, комплекс "Квазіщогла" невразливий для РЕБ, оснащений звичайною та інфрачервоною камерою, але працює тільки від кабелю.