Застосовують на Запорізькій АЕС: у Росії показали антидронові рушниці та БПЛА з гранатометами

Росіяни знову хваляться своєю зброєю і пишаються, що можуть застосовувати її на війні в Україні.

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На одному зі стендів виставки "Армія 2023" російське медіа SHOT запримітило антидронові рушниці "Парс-4" і "Парс-5". Їх розробили вже після повномасштабного вторгнення в Україну і, як хваляться розробники, ці "глушилки" активно застосовували на захопленій окупантами Запорізькій АЕС, де за їхньою допомогою нібито вдалося знешкодити понад 90 українських дронів у районі АЕС.

Антидронові гвинтівки "Парс-4" і "Парс-5" залежно від модифікації мають чотири або п'ять частотних діапазонів. Можуть пригнічувати навігацію супутників GPS, ГЛОНАСС, GALILEO і BeiDou. Кожна рушниця коштує від $4 800 і може пропрацювати без підзарядки близько чотирьох годин. Дальність дії кожної такої рушниці розрахована на 1,5 кілометра.

Антидронові рушниці "Парс-4" і "Парс-5" Фото: Скриншот

"Парс" використовує внутрішні алгоритми роботи самого дрона. Під час наведення на ворожий безпілотник "Парс" створює перешкоди, що заважають стандартному функціонуванню БПЛА. З режимів "ручне управління" або "політ за маршрутом" дрон примусово перемикається в режими "посадка" або "повернення до місця запуску".

Тест рушниць "Парс-4" і "Парс-5"

Так само вже котрий рік поспіль під виглядом "новинки" російськими військовими виставками та форумами подорожує білоруський квадрокоптер "Квадро-1400". Його зібрали в КБ "Дисплей" і вперше показали публіці 2020 року. Так він і мандрує виставками, а головною його "фішкою" є спарений протитанковий ракетний комплекс "Корнет", що має вражати бронетехніку.

Безпілотник "Квадро-1400" розробили майже 3 роки тому, але він усе ще кочує як "новинка" по виставках Фото: Facebook

За запевненням розробників дрона, крім різних навігаційних систем, зокрема супутникової, "Квадро-1400" оснащений тепловізором, курсовою і прицільною камерами, що забезпечує можливість виконання польотів у денний і нічний час доби. Поки що немає жодних доказів застосування безпілотника в реальному бою, є тільки відео випробувань.

Чудо-дрон із РПГ від білорусів

Раніше Фокус писав, що в Росії похвалилися дроном з "вічним двигуном". Як запевняють творці, комплекс "Квазіщогла" невразливий для РЕБ, оснащений звичайною та інфрачервоною камерою, але працює тільки від кабелю.