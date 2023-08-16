"Заглушить" техніку Китаю та Росії: військові випробовують нову систему РЕБ на БТР

Модулі пропонують встановити на броньовики або вантажівки, щоб невеликі бойові групи могли пригнічувати радіоелектронні засоби ворога прямо на полі бою.

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Армія США розпочала випробування комбінованого засобу кібербезпеки, радіоперешкод і радіорозвідки під назвою TLS-BCT, повідомляє Defense News. Пентагон уклав із Lockheed Martin контракт на суму $58,8 мільйона на постачання прототипів радарів для ініціативи "Бойова група бригади наземного рівня".

За словами бригадного генерала Еда Баркера, виконавчого директора програми розвідки, радіоелектронної боротьби та сенсорів, нові модулі TLS-BCT встановлені на БТР Stryker, але за необхідності їх можна встановити та на військові вантажівки. До завдань випробувань системи входить радіолокаційна боротьба, знаходження загроз і забезпечення надійного зв'язку між бойовими підрозділами.

Як пише Defense News, Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team, або скорочено TLS-BCT, — це система радіоелектронної боротьби та розвідки, що дає змогу невеликим бригадним бойовим групам виявляти, відслідковувати та придушувати ворожі радіоелектронні системи, якими володіють Китай, Росія та інші потенційні супротивники США. TLS-BCT складатиметься з декількох мобільних платформ, які будуть оснащені різними системами радіоелектронної боротьби та розвідки, об'єднаними в єдину мережу, щоб обмінюватися даними та координувати свої дії.

Система також матиме можливість пригнічувати ворожі радіоелектронні системи за допомогою різних методів, включно з глушінням, перехопленням і спотворенням сигналів. TLS-BCT є частиною більшого зусилля Армії США з модернізації своїх можливостей РЕБ.

Як стверджує генерал Ед Баркер, зворотний зв'язок із солдатами та здатність швидко адаптуватися є ключем до успішного розвитку технологій. Зараз Пентагон активно працює над заміною бронетранспортера M113 часів холодної війни. Планується, що деякі нові машини будуть оснащені системою TLS-BCT.

Раніше Фокус розповідав, що американські військові отримають унікальні процесори, на які не впливає ЕМІ та РЕБ. Пентагон поставив завдання перед вченими в рамках проєкту PROWESS створити захищені чіпи для управління дронами, обробки даних і розпізнавання зображень.