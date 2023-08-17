Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал

Ударні БПЛА MQ-20 Avenger навчили працювати роями і без оператора: що з цього вийшло

MQ-20 Avenger, дрон, безпілотник
Фото: General Atomics | MQ-20 Avenger навчилися працювати спільно для виконання окремих завдань у рамках однієї місії

Спеціальне ПЗ, яке керує дронами, адаптується до непередбачуваних обставин місії, щоб забезпечити тактичне виконання безпілотниками своїх завдань.

Related video

Scientific Systems розробила спеціальну програмну платформу для легендарних безпілотників MQ-20 Avenger, які тепер можуть працювати в режимі "рою", повідомляється в офіційному прес-релізі компанії. Тепер одразу кілька розвідувальних безпілотників можуть під єдиним управлінням виконувати різні бойові завдання.

Групову поведінку дронів від Scientific Systems було реалізовано за допомогою декількох технологій, включно з:

  • розподілену систему управління польотом, яка дає змогу дронам Avenger спілкуватися один з одним і координувати свої дії;
  • систему позиціонування і навігації, яка дає змогу дронам Avenger точно визначати своє місце розташування і положення інших об'єктів;
  • систему штучного інтелекту, яка дає змогу дронам Avenger ухвалювати рішення про те, як виконувати завдання.

Ці технології дають змогу дронам Avenger працювати разом, щоб виконувати складні завдання, як-от розвідка, спостереження і нанесення тактичних ударів "без необхідності участі людини". БПЛА можуть вільно переміщатися по полю бою, уникати перешкод і підтримувати зв'язок один з одним, що робить їх потужним інструментом для ведення війни.

У рамках експерименту дрони Avenger були розділені на дві групи. Одна група дронів відповідала за розвідку і спостереження, а інша група дронів відповідала за нанесення ударів. Дрони Avenger вільно літали, обходили перешкоди і обмінювалися даними один з одним, як і запланували розробники. Демонстрація показала, що MQ-20 Avenger зможуть бути використані для виконання завдань, які надто небезпечні або надто складні для пілотованих літаків.

Спеціальне ПЗ від Scientific Systems, яка є підрозділом General Atomics (що створила дрони MQ-20 Avenger), адаптується до непередбачуваних обставин місії, як-от збої системи місії, обрив зв'язку та бойові втрати через дії противника. Алгоритми дуже швидко і самостійно приймають рішення, а це може змінити результат бою, коли важлива кожна частка секунди. Таке ПЗ раніше демонструвалося в масштабах до 30 об'єднаних БПЛА, в експериментах з 5 живими і 25 віртуальними платформами.

MQ-20 Avenger — це мультифункціональний дрон, який виконує не лише розвідку, а й може завдавати ударів по техніці ворога за допомогою потужних ракет типу Hellfire. Avenger здатний розвивати максимальну швидкість 740 км/год і перебувати в повітрі до 20 годин.

Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ озброїлися унікальним дроном SkyKnight 2. Український безпілотник з ШІ може працювати може знищувати окупантів двома способами: таранячи в режимі "камікадзе" і скидаючи бомби.