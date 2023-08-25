В Україні спростили видачу медичних довідок: як скористатися новою послугою

За допомогою оновленого сервісу Helsi українці зможуть дізнатися, які документи потрібно отримати і які аналізи потрібно здати.

Related video

Всеукраїнський державний онлайн-сервіс Helsi оголосив про нову послугу з отримання інформації щодо довідок для оформлення дітей до шкіл, дитячих садочків та університетів, а також для влаштування на роботу за деякими професіями. Як повідомляють у Telegram-каналі Helsi, тепер не потрібно бігати по знайомих або ритися в інтернеті — уся інформація про необхідні аналізи та місця отримання документа є в застосунку.

Для інформації про довідки потрібно завантажити або оновити Helsi Фото: Скриншот

Якщо вам необхідно отримати для дитини будь-яку довідку, яку вимагають у школі, дитячому садочку або ВНЗ перед 1 вересня, то для початку потрібно встановити або оновити застосунок Helsi. Потім перейдіть у сам застосунок Helsi і виберіть пункт "Сервіси", а потім вам потрібно потрапити в пункт "Довідки та профілактика".

У цьому розділі представлений широкий набір довідок і тут ви можете вибрати потрібну саме вам. Визначившись із потрібною довідкою і зробивши відповідний вибір, ви можете переглянути, які документи, консультації лікарів та аналізи необхідні для її отримання.

Після цього прямо в додатку доступний запис на прийом до профільних фахівців на зручний для вас час. Усі результати оглядів, результати аналізів та інше зберігатимуться в розділі "Медичні документи", тож вам не потрібно носити з собою копії. Хоча, за потреби ви можете роздрукувати їх перед походом до лікаря або переслати йому в електронному вигляді.

Раніше Фокус повідомляв, як лікарні використовують медичні інфосистеми для збільшення оплати від НСЗУ. Українці обурилися через фейкові записи до лікарів на порталі Helsi. Інна Іваненко, виконавча директорка фонду "Пацієнти України", пояснює, що це загальна проблема для ринку медичних інфосистем і на що звертати увагу під час реєстрації в МІС.