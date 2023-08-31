Інтернет попри відключення світла: Ланет готовий до зими

Абоненти Мережі Ланет зможуть користуватись інтернетом під час відключень світла

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Цієї зими абоненти Ланет відчують підтримку компанії навіть у випадку повторення масованих атак російським агресором об’єктів енергетичної інфраструктури. Минулий сезон був непростим для компанії, оскільки потрібно було оперативно реагувати як на аварійні ситуації в електромережі, так і на планові відключення світла, щоб мінімізувати час, протягом якого абоненти не мали доступу до інтернету.

Для швидкого вирішення проблем із доступом до інтернету під час відключень світла компанія реалізувала ініціативу "Стань Прометеєм свого під'їзду". В рамках цієї активності абоненти могли надати у тимчасове користування власний акумулятор для встановлення на будинкове обладнання, щоб забезпечити роботу абонентських комутаторів за відсутності електроенергії. Завдяки "Прометеям", які долучились до ініціативи, компанії вдалось встановити понад 2 000 акумуляторів і забезпечити резервним живленням до 25 000 абонентів.

Також Мережа Ланет впроваджувала технологічні рішення для забезпечення абонентів доступом до інтернету. Зокрема, закуплено високоефективні LiFePo4-акумулятори, які здатні швидше заряджатись, витримують більшу кількість циклів зарядки й загалом термін їхнього використання значно довший у порівнянні з іншими видами АКБ. Через підвищений попит на українському ринку, партії акумуляторів закуповувалися у виробника за кордоном. Час на виробництво АКБ та ускладнена логістика вплинули на терміни постачання і як наслідок — розтягнули в часі встановлення ДБЖ на обладнання Мережі Ланет. Та попри всі труднощі, вже наприкінці весни 2023 року ми наблизились до майже повного забезпечення резервним живленням наших мереж.

Також у цей час активно будувався і сегмент PON-мережі. Зокрема ми активно почали підключати будинки за технологією PON на Лівому березі Києва (Троєщина).

Наші технічні спеціалісти працювали у мобільних бригадах, які моніторили ситуацію з доступом до інтернету та оперативно замінювали розряджені акумулятори на ключових вузлах, а також забезпечували роботу за допомогою генераторів.

Під час блекаутів минулого сезону Мережа Ланет поставила собі за мету забезпечити мережу резервним живленням на максимум. Щоб за найгірших сценаріїв розвитку воєнних подій кожен наш абонент міг залишатись на зв'язку. Тож, навіть після припинення вимкнень електроенергії, ми продовжували готуватись. Наразі наше обладнання зарезервовано де-факто на 100%.

Що ми для цього зробили?

Оптимізували та модернізували пасивну частину мережі:

зменшили кількість активного обладнання на 8% (понад 1 000 комутаторів);

скоротили довжину ланцюжків комутаторів доступу (в середньому на 11%);

збільшили кількість резервних підключень комутаторів рівня доступу.

Модернізували ДБЖ активної частини мережі:

найбільші вузли рівня агрегації забезпечили дизель-генераторами;

мінімальний час автономності 100% вузлів рівня агрегації збільшили до 24 годин;

100% комутаторів доступу модернізували для безперебійного живлення;

задіяли опції та сценарії енергоощадження комутаторів рівня доступу;

мінімальний час автономності вузлів рівня доступу збільшили до 8 годин (середній 14 годин);

90% акумуляторів (понад 10 000 шт.) перевели на LiFePo4-батареї з прискореним зарядом до 2 годин.

Моніторинг і статистика стану мережі:

40% комутаторів доступу модернізували для онлайн-моніторингу живлення (на будинок);

на сайті додали статистику для будинку по типу ДБЖ, їх автономності та задіяності за місяць.

Абонентське обладнання:

закупили на склад значну кількість міні-ДБЖ для роутерів клієнтів.

Дякуємо усім абонентам, які залишаються з Мережею Ланет. Разом з вами ми стаємо кращими та сильнішими.

На графіку зображено процес резервування мережі

Мережа Ланет є одним з найбільших в Україні провайдерів Інтернет і кабельного телебачення, який обслуговує понад 250 000 абонентів у 6 областях України.