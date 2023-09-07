Від валізи до кам'яної скульптури: якими новими телевізорами здивувала виставка IFA 2023

LG, Samsung та інші розробники показали багато нових технологій, які можуть назавжди змінити якість перегляду, зробивши панелі яскравішими, економнішими та дешевшими.

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У Берліні з 1 по 5 вересня пройшла найбільша в Європі виставка Internationale Funk Ausstellung, де відомі і не дуже компанії представили новинки техніки. Фокус відібрав найцікавіші та найнезвичайніші телевізори, які дивують своїми технологіями або дизайном.

LG StanbyME Go

LG представила на виставці портативний телевізор-валізу, який нещодавно анонсувала. StanbyME Go вже доступний для попереднього замовлення, а на ринок вийде 16 жовтня.

Як пише журналіст Том Прічард із видання Tom's Guide, це 27-дюймова панель, що постачається в окремій валізі та може перевозитися як багаж. Користувачеві потрібно відкрити її, розкласти і не забути пульт — у цьому разі керувати пристроєм можна за допомогою сенсорного екрана, але це не так зручно, адже доведеться підходити.

Телевізор LG StanbyME Go на виставці IFA в Берліні Фото: TechRadar

У StanbyME Go вагою близько 15 кг є все необхідне для сучасного смарт-телевізора, крім підключення до традиційних телеканалів через антену. Замість цього модель пропонує великий вибір потокових сервісів, webOS, HDMI, веб-браузер і три години автономної роботи від акумулятора. Матовий екран має зменшувати відблиски, але має роздільну здатність лише 1080p з частотою оновлення 60 Гц — доволі слабкі характеристики, з огляду на ціну в $1000.

Кореспондент TechRadar Метт Болтон ближче ознайомився з конструкцією і роботою моделі. За його словами, матеріал валізи дуже міцний, не прогинається, а на дотик нагадує пластик преміумкласу. Кріплення для самої панелі рухаються плавно, але загалом теж міцні та стійкі.

"Є щось чарівне в тому, щоб на одну хвилину увімкнути телевізор, а потім замкнути замки, схопитися за ручку і підняти його. Екран телевізора сам по собі не є чимось особливим, але, з іншого боку, це один із небагатьох телевізорів, який не потрібно довго описувати своїм домашнім — можна просто взяти його з собою і показати", — поділився враженнями журналіст.

Портативний телевізор LG StanbyME Go

Samsung Micro-LED

На виставці IFA 2023 південнокорейський бренд Samsung продемонстрував телевізори Micro LED: найбільші свої моделі преміумкласу з діагоналями 140, 114, 89 і 76 дюймів. Як передає The Korean Times, віцепрезидент і керівник групи майбутнього планування підрозділу візуальних дисплеїв компанії Чунг Кан-Іл заявив, що технологія Micro LED забезпечує якість найвищого рівня завдяки 25 мільйонам світлодіодів розміром з мікрометр, адже кожен з них індивідуально світиться і передає колір.

Телевізор Samsung MicroLED — модель преміум-класу Фото: Samsung

TechRadar зазначає, що в новій лінійці телевізорів Samsung вперше вдалося втілити Micro LED у звичайні кімнатні панелі, які не займають усю стіну, як відомий проєкт Wall. На відміну від OLED, Micro-LED не використовують органічні компоненти, тому можуть працювати набагато яскравіше і служити довше, забезпечуючи при цьому відмінну яскравість, контраст, точність передачі кольору і глибину чорного. Це чудова технологія, але зробити такі дисплеї дуже складно, тому вони зазвичай коштують близько $100 000, але Samsung шукає способи здешевити виробництво і зробити їх доступнішими для споживачів.

Згідно з сайтом Italy24, представники Samsung на закритій сесії заявили, що вже подолали всі технологічні бар'єри і що виробничий процес буде слідувати експоненціальній кривій ефективності, а це в підсумку призведе до швидкого скорочення витрат і збільшення виробництва. Як очікують журналісти, вже найближчими місяцями в продажу з'явиться 76-дюймова модель телевізора Micro LED від корейського бренду, яка на IFA виглядала як готовий продукт.

Телевізор Samsung MicroLED на виставці IFA

TCL Х955 QD mini-LED TV

Нову модель від TCL у Tom's Guide вважають одним із найкращих телевізорів сучасності. Як запевняють розробники, він оснащений міні-LED панеллю QD і отримає дві гігантські версії з діагоналлю 85 або 98 дюймів формату 4K ULTRA HD з роздільною здатністю 3840 x 2160 пікселів і частотою оновлення кадрів 144 Гц. Головна особливість новинки — понад 5000 локальних зон затемнення і здатність виводити 5000 ніт яскравості HDR, тоді як зазвичай телевізори рідко видають понад 2000 ніт.

Телевізор X955 оснащений 4.2.2-канальною акустичною системою з Dolby Atmos Фото: TCL

Як пише Tech Radar, TCL X955 за яскравістю на 25% перевершує флагманський міні-LED-телевізор наразі, і це приблизно на 250 % вище, ніж у найяскравішого OLED-телевізора, який видання коли-небудь вимірювало — Samsung S95C. Це важливо, адже що вищий показник, то краще зображення видно при яскравому освітленні, наприклад, у кімнаті з великими вікнами. Крім того, яскравість потрібна, щоб картинка на екрані мала максимально реалістичний вигляд, адже навколишнє світло в сонячний день починається приблизно з 7000 ніт.

X955 також оснащений 4.2.2-канальною акустичною системою з Dolby Atmos і вихідною потужністю 160 Вт, а також частотою оновлення 144 Гц, Dolby Vision і AMD Freesync Premium Pro. Є також система штучного інтелекту, що оптимізує передачу кольору, контрастність і різкість. Дата виходу на ринок і ціни поки невідомі.

TCL X955 за яскравістю на 25% перевершує флагманський міні-LED

Hisense UXN

На виставці IFA 2023 компанія Hisense представила прототип свого наступного телевізора-флагмана, який планують випустити в 2024 році. За інформацією TechRadar, модель із мінісвітлодіодами, над якою Hisense все ще працює, розрахована на ширшу колірну гаму, більшу яскравість і більшу кількість зон затемнення, ніж у будь-якого з наявних телевізорів компанії.

Оскільки Hisense UXN ще перебуває в розробці, Метт Болтон не став оцінювати якість зображення, однак звернув увагу на особливість, що одразу впадає в око, — нова технологія антивідблискового покриття. Журналіст попросив представників компанії вимкнути нову та стару модель, щоб побачити різницю. Віддзеркалення на екрані нової моделі все ще помітні, але вони набагато чіткіші і не займають більшу частину панелі, а отже, менше заважатимуть перегляду.

Телевізор Hisense UXN відблискує набагато слабше Фото: TechRadar

Зазвичай найкращий спосіб подолати відображення або відблиски на поверхні телевізора — збільшити яскравість. Якщо зображення на екрані яскравіше за віддзеркалення, то буде добре видно навіть в умовах сильного освітлення. Однак є й інший спосіб: якщо зменшити інтенсивність віддзеркалень, то більша яскравість і не знадобиться.

Телевізор Hisense UXN на виставці IFA 2023 у Берліні Фото: TechRadar

Це чудово підходить для OLED-телевізорів, оскільки їхня середня яскравість нижча, ніж у Mini-LED, тому вони сильніше відблискують. Крім того, антивідблискові технології стануть великим стрибком у розвитку телевізорів середнього класу, адже вони поліпшать якість зображення без необхідності збільшувати яскравість або передачу кольору. Водночас Hisense ясно дала зрозуміти, що ця антивідблискова технологія є частиною панелі Obsidian, яка також містить у собі передачу кольору наступного покоління і поліпшену технологію мінісвітлодіодів.

Hisense Р7К

Телевізор Hisense Art TV R7 на виставці IFA 2023 у Берліні Фото: TechRadar

Hisense також показала в Берліні незвичайний інтер'єрний телевізор Hisense Art TV R7 з дизайном у вигляді картини, передає китайський сайт IThome. Компанія почне приймати попередні замовлення на цю модель з 15 вересня, а ціна поки невідома.

Ймовірно, бренд вирішив скласти конкуренцію Samsung з їхніми телевізорами-картинами The Frame, і зробив це елегантно. Hisense Art TV R7 розробили у співпраці з італійським брендом Solbiati, подарувавши 55-дюймовій панелі доволі масивний корпус, оббитий шкірою і тканиною кольору Morandi, зі сріблястими металевими краями — все це можна розмістити в кімнаті завдяки знімній підставці з чотирма високими ніжками. Збоку можна помітити перемикач у вигляді круглої ручки, що обертається.

Телевізор Hisense Art TV R7 без підставки Фото: Hisense

Сам екран має роздільну здатність 4К, мінісвітлодіодне підсвічування і так звані "квантові точки" для яскравішого перенесення кольорів. Крім того, телевізор отримав чотириядерний процесор на базі Cortex-A55, 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої флешпам'яті, а також звукову систему потужністю 24 Вт.

Loewe Iconic

Елітний виробник з Німеччини створив унікальний OLED-телевізор, який разюче відрізняється від усіх інших завдяки підставці Syno-Stone. Вона виконана зі справжнього каменю, який виглядає так, ніби його витесали прямо з кар'єра, а потім ретельно обробили. У нижній частині пристрою також є звукова система, обтягнута тканиною.

"Найприємніше те, наскільки його можна налаштовувати: ви можете обирати з кількох варіантів оздоблення під камінь, різноманітні варіанти тканини для покриття динаміка та навіть можливість кольорових вставок з боків, щоб надати додаткового стилю, якщо дивитися під кутом. Це саме те, що я хочу бачити від розкішної ікони німецького стилю", — оцінив новинку TechRadar.

Телевізори Loewe Iconic на виставці IFA 2023 Фото: TechRadar

UberGizmo додав, що спочатку Loewe Iconic зробили в трьох варіантах кольору: графітово-сірому, білому і бронзовому. На виставці IFA 2023 бренд представив кілька нових дизайнів: опівнічний мармур (сірий), алмазний пил (темно-сірий) і пісочний (слонова кістка). Це забезпечує винятковий рівень персоналізації, даючи змогу споживачам підібрати телевізор до різних інтер'єрів.

Що стосується самого пристрою, то телевізор отримав OLED-панель з діагоналлю 55 або 65 дюймів і роздільною здатністю 4K. Фахівці Loewe виконують калібрування кольору на заводі для чудової якості зображення. Модель також підтримує технології HLG, HDR10 і Dolby Vision. Звукова система потужністю 360 Вт сумісна з Dolby Atmos, DTS:X, Multiroom через адаптери Play-Fi, WDAL і AVR.

Для Loewe Iconic доступні два варіанти шасі: SL5 і SL7. Обидва розроблені і виробляються в Німеччині та розраховані на довговічність і ремонтопридатність. Обидва мають вбудовані сховища пам'яті об'ємом 1 ТБ для запису відео з двох каналів одночасно. Також є функції "Пауза" і "Відтворити пізніше".

Телевізор Loewe Iconic отримав OLED-панель із діагоналлю 55 або 65 дюймів і роздільною здатністю 4K

Енергозберігаючий телевізор Vestel

Телевізор Vestel на виставці IFA 2023 Фото: TechRadar

Великий турецький виробник Vestel продемонстрував телевізор, який нібито споживає на 55% менше енергії порівняно з аналогічними РК-телевізорами середнього класу, не жертвуючи водночас яскравістю або якістю екрана. Як пише TechRadar, поки що у компанії є всього лише прототип, але він уже показує багатообіцяльний результат. Судячи з усього, для освітлення телевізор Vestel використовує світлодіоди іншого типу, і вони влаштовані інакше, ніж у більшості інших моделей.

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