Радар Magos AR-300 дрони з птахами не переплутає: ШІ розпізнає будь-який об'єкт (відео)

Ця радарна система легко інтегрується в будь-які важливі комплекси відеоспостереження, камери з поворотно-похилим зумом та інші системи безпеки.

Related video

Компанія Magos Systems представить за тиждень на виставці в Далласі унікальний радар Magos AR-300, який розпізнає будь-які дрони та не плутає їх із птахами завдяки штучному інтелекту. У пресрелізі компанії зазначається, що їхній радар забезпечить цілодобовий підхід до протидії загрозі дронів, включно з виявленням і класифікацією, виявленням, відстеженням і миттєвим оповіщенням про вторгнення.

Важливо

В Україні створили РЕБ-рюкзак Kvertus для військових: захищає від дронів на 200 метрів (фото)

Для розпізнавання дронів розробники компанії створили технологію MASS+AI, яка не тільки визначає присутність дронів у небі, а й також може класифікувати птахів, зменшуючи кількість хибних сигналів тривоги.

Радар Magos з камерами PTZ Фото: Magossystems

Крім того, здатність системи виявляти та відстежувати дрони в режимі реального часу забезпечує точну оцінку загроз. Радари Magos працюють спільно з PTZ-камерами, що використовують алгоритми штучного інтелекту.

PTZ-камера (Pan-Tilt-Zoom) — це камера, яка може повертатися (pan), нахилятися (tilt) і збільшувати масштаб (zoom). PTZ-камери використовуються в різних додатках, як-от відеоспостереження, відеоконференцзв'язок і телевиробництво.

Радар виявлення дронів Magos AR-300 забезпечує повний повітряний захист на відстані понад 300 м для мініатюрних дронів (наприклад, DJI Mavic) або більших, а також охоплення повітряного простору на 360 градусів з використанням чотирьох радарів AR-300. Радар виявлення дронів AR-300 легко інтегрується в будь-які важливі системи відеоспостереження та інші системи безпеки, забезпечуючи повну картину периметра, як на землі, так і в повітрі.

Нова радарна система здатна функціонувати за будь-яких погодних умов і умов освітлення, стверджують розробники. За їхніми словами, Magos AR-300 добре підходить для широкого спектра галузей, включно зі стадіонами, виправними установами, об'єктами критично важливої інфраструктури тощо. Низьке енергоспоживання, мала пропускна спроможність і невеликий розмір забезпечують мінімальні вимоги до місця встановлення та економічно вигідну ціну.

Як працює MASS+AI

Раніше Фокус повідомляв, що шведські інженери з Saab створили ультракомпактний радар Giraffe 1X. Він здатний захистити від дронів, ракет і снарядів. Система Giraffe 1X дуже мобільна завдяки своїм розмірам, і виявляє дрони на відстані 75 км. В Україні вже застосовують її "старшого брата" — РЛС Giraffe 75.