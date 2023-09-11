Армія США хоче "підзаряджатися" енергією через лазери: вчені вже вирішують питання (відео)

Пентагон вклав чимало коштів у розробку і фахівці вже готові запропонувати технологію бездротового передавання енергії за технологією PowerLight.

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Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) активно розробляє системи бездротового передавання і розподілу енергії наступного покоління. Як пише видання The Brief, основні дослідження в цій галузі тривають спільно з інжиніринговою компанією PowerLight Technologies. Саме вона краще за інших спеціалізується на системах передачі енергії, що включають технології, здатні передавати енергію бездротовою мережею за допомогою лазерів.

Програма POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay), одна з найамбітніших програм DARPA, що перебувають зараз у розробці. Армія США хоче використовувати технологію лазерних променів для передачі енергії військовим бійцям зі швидкістю світла, створюючи багатоколійну енергетичну мережу. Ключовим компонентом є інноваційна технологія PowerLight, що перетворює кіловати електроенергії практично з будь-якого джерела на потужні спрямовані промені світла, які можна безпечно та непомітно спрямувати на приймач для перетворення отриманого світла назад у корисну потужність.

Одна із систем передачі енергії на відстані від учених із PowerLight Technologies Фото: Скриншот

Технологія PowerLight працює шляхом збору електрики, яка перетворюється на фотони у вигляді концентрованого променя лазерного світла. Потім променю надають форму й оптимізують його так, щоб він зберігав свою потужність перш ніж вистрілити на великі відстані. Енергія збирається, щойно вона досягає місця призначення, за допомогою спеціальної сонячної панелі, після чого вона перетворюється назад у корисну електроенергію.

DARPA — це "Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів" Міністерства оборони США, яке відповідає за розробку нових технологій для використання в інтересах збройних сил. DARPA була створена 1958 року у відповідь на запуск Радянським Союзом першого штучного супутника Землі. DARPA фінансує дослідження в широкому спектрі галузей, включно з: комп'ютерними технологіями, штучним інтелектом, робототехнікою та іншими.

На додаток до своїх технологій променя, PowerLight також розробила можливості передавання даних оптоволокном, а також вдосконалену архітектуру системи безпеки, що відкриває шлях до їхнього широкомасштабного впровадження не тільки для поточних зусиль DARPA за програмою POWER, а й для промислового застосування.

В інтерв'ю The Debrief технічний директор і співзасновник PowerLight Том Ньюджент розповів, що надійна подача електроенергії в зони бойових дій, які часом є одними з найбільш важкодоступних місць у світі, — непросте завдання. Але за допомогою PowerLight його можна вирішити. Наразі вчені активно допрацьовують технологію, щоб якнайшвидше надати її американським військовим.

Раніше Фокус розповідав, що військові випробували лазерну гармату Titanis. Вона збиває дрони та пропалює 8 мм броні.