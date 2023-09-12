Морська піхота США показала новітній "дронолов" L-MADIS: чим він примітний

Нова інтегрована система ППО морської піхоти США використовує бортові системи радіоелектронної боротьби та переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger для знищення дронів.

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Корпус морської піхоти США модернізує свою протиповітряну оборону, встановивши на системи Stinger і радар. Про це повідомляє Центр військової модернізації Warrior Maven.

Високошвидкісне знищення мобільних дронів, наведення на ціль ворожих вертольотів і навіть використання РЕБ для "глушіння" роїв дронів-нападників — ось лише деякі з оперативних переваг, які отримали нові системи протидії безпілотникам.

За словами президента Центру Кріса Осборна, корпус продовжує прискорювати роботу і створювати свою революційну інтегровану систему морської протиповітряної оборони — бортовий радар, систему РЕБ і озброєння-перехоплювач, призначене для відстежування і знищення ворожих дронів, вертольотів і низьколітаючих цілей з нерухомим крилом під час руху в бою.

Ця система інтегрована і поєднує в собі легку тактичну машину Oshkosh з датчиками, РЕБ, радаром, ракетами Stinger з турельним запуском і гарматою прямого наведення, яка управляється дистанційно з бойового модуля.

Хоча Корпус, як і раніше, збереже деяку важку бронетехніку, основну ставку буде зроблено на легшу портативну протитанкову зброю, яка за підтримки дронів і багатодоменних мереж, може чинити руйнівний і вкрай смертоносний вплив. Крім того, таке озброєння буде мобільнішим, швидшим, багатодоменним і простим у розгортанні.

Інтегрована система морської протиповітряної оборони виходить за рамки використання спішених ручних зенітних ракет Stinger і перетворюється на засіб протиповітряної оборони малої дальності, що стріляє на ходу. Вона також містить великі засоби РЕБ і протидрони C-UAV, призначені для атаки на ходу.

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що США модернізують власну протиповітряну оборону. Російські та китайські ракети за останні 20 років суттєво еволюціонували, тому США розглядає варіант навіть повернути стаціонарну ППО на об'єкти критичної інфраструктури.

Також ми писали про те, що в липні армія США випробувала безпілотну систему, що стріляє ракетами по кораблях. Навчання відбулися в рамках модернізації морської піхоти США, оскільки в країні вважають, що в гіпотетичному військовому конфлікті будуть використовуватися саме безпілотні технології.