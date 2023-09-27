На думку нейромережі, Велику Британію може бути зруйновано повінню, виверженням вулкана і навіть падінням астероїда.

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Видання Daily Star після прогнозів учених про можливе глобальне вимирання людства через підвищення температури, вирішило запитати чат-бота Bard від Google, які ще лиха можуть очікувати на Велику Британію. На своєму сайті журналісти ознайомили читачів із варіантами катастроф, які передбачив чат-бот. Для особливо вразливих чат-бот наголосив, що це може статися будь-якої миті.

За словами чат-бота Bard, Велика Британія може бути зруйнована трьома способами:

удар великого астероїда;

виверження супервулкана;

глобальне підвищення рівня моря.

Учені уважно спостерігають за астероїдами, але Bard каже, що таку можливість не можна виключати. Саме астероїд став причиною вимирання динозаврів на планеті, тож може згубити й людей.

Нейромережа від Google вважає, що населенню Великої Британії так само загрожує і виверження супервулкана. "Це виверження вулкана, але набагато сильніше, ніж зазвичай", — уточнює Bard.

У цьому випадку через наслідки виверження може бути зруйнований весь острів. І хоча останнє виверження супервулкана на Землі відбулося близько 73 000 років тому, це не означає, що таке виверження можна вважати нереалістичним, на думку штучного інтелекту.

Ще одна напасть, яку передбачив як можливу для жителів туманного Альбіону чат-бот — значне підвищення рівня моря. Однак Bard заспокоює, що така загроза більш розтягнута в часі, а значить "люди можуть встигнути що-небудь зробити для свого порятунку".

А ще чат-бот Bard навів політичну причину руйнування Великої Британії. Він звинуватив у цьому потенційному руйнуванні дві речі — незалежність Шотландії або возз'єднання Ірландії. "Ці події матимуть серйозні та далекосяжні наслідки", — зазначив Bard.

Звісно, слід зазначити, що сучасні чат-боти на основі великих мовних моделей (LLM) не мають дару передбачення. Вони навіть не можуть мислити як людина. Чат-боти просто беруть інформацію з інтернету й наділяють її в розмовну стислу форму, зрозумілу людям. Ось і все. Тому до таких "передбачень" можна ставитися настільки ж серйозно і з такою ж довірою, наскільки ви довіряєте думці того чи іншого науковця, або експерта, чию статтю ви прочитали в Мережі.

Раніше Фокус повідомляв, що творець легендарної Quake передбачив появу ШІ, рівного людині. Джон Кармак стверджує, що його відеоігри проклали шлях сучасному штучному інтелекту, і вченим залишилося зробити зовсім небагато.