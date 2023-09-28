"Розумна" система перетворює 120-мм міни на надточні крилаті бомби: як вона працює

За розмаху в 1 метр дешевий планер може спрямувати мінометний снаряд прямо в ціль на відстані в 9 кілометрів, але поки неясно, чи замінить він БПЛА.

Related video

Військово-технічний інститут Міністерства оборони Сербії на виставці Partner 2023 представив систему доставки мінометних снарядів 120-мм, яка допомагає їм бити точніше і на більшій відстані. Про це повідомляє Army Recognition.

Розробники, ймовірно, аналізували події в Україні, де і ЗСУ, і російські окупанти масово використовують численні в обох армія 120-мм снаряди для скидання з безпілотників. У Сербії вирішили вдосконалити цей метод і оснастити снаряди особливою системою доставки, яка підвищує і точність, і дальність польоту.

Важливо

Б'є по піхоті, дронах і танках: у Сербії показали безпілотну платформу Milosh V2

Найважливіше полягає у вартості комплекту, адже для доставки тепер не потрібен дрон, яким доводиться ризикувати. Своєрідний планер вагою 14,5 кг досить легкий, щоб його можна було помістити на безпілотник, а діставшись на достатню відстань для старту планера без ризику бути знищеним ППО, дрон скидає "крилатий боєприпас" на систему і повертається на базу. Під час випробувань на висоті 3000 метрів комплект продемонстрував дальність дії 9 км. Крила мають розмах в один метр, що сприяє стабільності польоту і збільшенню дальності удару.

Однією з особливостей цього комплекту є його повністю автономна система наведення, заснована на технології GPS/INS (система глобального позиціювання/інерціальна навігаційна система). Ця система дає змогу здійснювати високоточні атаки як по нерухомих, так і по рухомих цілях. Комплект може отримувати координати безпосередньо від електрооптичного (ЕО) датчика БПЛА. Сам снаряд за допомогою системи розвиває швидкість 540 км/год.

Військові експерти зазначають, що комплект системи наведення для 120-мм мінометних пострілів є цікавим рішенням у галузі керованого озброєння. Завдяки своїй легкій конструкції, збільшеній дальності дії та автономній системі наведення він надає армії більш гнучкий варіант використання мінометних боєприпасів. Однак його реальні можливості на полі бою ще належить з'ясувати, кажуть експерти.

Раніше Фокус повідомляв, що силам оборони України Мінцифри та Держспецзв'язку передали на фронт понад 1700 дронів. Ударні та розвідувальні безпілотники дозволять українським військовим ще ефективніше знищувати живу силу і техніку російської армії.