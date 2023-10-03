Безпілотна платформа Kalyani "побачить" ворога і сама себе врятує: як вона працює (фото)

Вантажопідйомність Kalyani ECARS становить 350 кг, а пересуватися ці безпілотні платформи можуть за допомогою коліс і гусениць.

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Індійська армія почне використовувати безпілотні платформи Kalyani ECARS з можливістю "бачити" на відстані в 10 км для проведення місій зі спостереження за кордоном. Про це повідомляє CNBC. Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх представив вдосконалену спільну автономну систему всюдиходів (ECARS) на щорічному симпозіумі North Tech у Джамму.

На систему встановлено сучасні датчики для огляду на 10 км Фото: Bharat Forge

Ці автономні безпілотні платформи є дітищем однойменної індійської компанії Kalyani Strategic Systems Ltd з Пуни, що входить до корпорації Bharat Forge. Вони являють собою безпілотний наземний автомобіль (UGV) з колісною базою 4X4. Платформа випускається у двох різних варіантах: одна оснащена колесами, а інша — гусеницями, призначеними для роботи в засніженій гірській місцевості Індії.

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ECARS оснащені вдосконаленою системою запобігання зіткненням і розширеними можливостями планування місій, що дають змогу використовувати машину для широкого спектра військових операцій. Швидкість ECARS коливається від 16 до 20 кілометрів на годину, вантажопідйомність становить 350 кг, а буксирне навантаження — 500 кг.

UGV Kalyani мають систему пожежогасіння Фото: Bharat Forge

Ці автономні всюдиходи оснащені сучасним обладнанням для контролю за прикордонними районами країни, яке незабаром може бути використане індійською армією на необхідних об'єктах. Нині кілька європейських країн використовують цю функцію для забезпечення безпеки кордонів.

За допомогою ECARS військовослужбовці індійської армії зможуть вести спостереження на відстані близько 10 кілометрів, навіть не залучаючи солдатів. Крім того, машина має власний механізм самозахисту, за допомогою якого вона може реагувати на ворогів за допомогою гасіння пожежі та розпилення хімікатів, щоб захистити себе.

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