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Як продовжити життя свого iPhone: 5 порад

Фото: 9to5mac.com

Айфон може служити вам роками. Але деякі чинники прискорюють його знос. Як цього уникнути, розкажуть експерти.

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Айфон — вельми живучий девайс. Він здатний служити роками без збоїв і лагів. Єдине — з часом може ослабнути батарея, це один з найбільш вразливих компонентів "заліза". Щоб уникнути проблем із зарядкою, а також захистити мобільний пристрій від інших факторів ризику, варто дотримуватися 5 правил у процесі експлуатації.

Використання чохлів

Найчастіше Айфони потрапляють у ремонт через механічні пошкодження. Розбитий екран, відколи на склі камери, проблеми з сенсором — усі ці поломки через удари і падіння. Запобігти їм допомагає якісний чохол, зроблений з амортизуючого матеріалу. Важливо, щоб він закривав не тільки "спинку", а й кути, вони особливо чутливі до інтенсивних впливів.

На вибір доступні такі різновиди чохлів:

  1. Бампери або рамки не обтяжують смартфон і не псують дизайн;
  2. накладки на бічні рамки і тильну частину корпусу дають можливість експериментувати із зовнішнім виглядом Айфона;
  3. книжки і фліпи — страхують з усіх боків.

Матеріали для кейсів на iPhone 15 та інші моделі використовують найрізноманітніші: від силікону до штучної шкіри.

Своєчасна зарядка

Ставити "яблукофон" на зарядку за секунду до того, як він вимкнеться — згубна звичка. Вона може прискорити знос батареї. Оптимальний показник для підключення до живлення — 20%. Не дарма саме на цьому значенні на екрані з'являється відповідне повідомлення.

Захист від перепадів температури

Айфон чутливий до надмірно низьких і високих температур. Його реакція на холод і спеку може виражатися в різкому відключенні, уповільненій реакції на команди користувача, а також у тимчасовому зниженні ємності вбудованого акумулятора.

Щоб не допускати перегрівання телефону, достатньо не залишати його на підвіконні та в машині під прямими сонячними променями. А також не тримати поруч із предметами, що нагріваються.

Для захисту від переохолодження в морозні дні необхідно:

  • тримати Айфон якомога ближче до тіла,
  • не діставати без потреби,
  • обов'язково надягати чохол для походу на вулицю,
  • "прогрівати" систему ресурсоємними додатками та іграми.

Обмеження контактів із рідиною

Хоча Айфон вологозахищений, навмисно мочити його не слід. Це може призвести до незворотних наслідків у вигляді повної відмови життєво важливих компонентів. Тим більше, "потопельники" злітають з гарантії, на їхній ремонт доводиться розщедрюватися.

Застосування оригінального зарядного пристрою

У гонці за низькою ціною користувачі нерідко вибирають сторонні адаптери живлення. Їхня біда — в низькій потужності, поганій збірці і ненадійних матеріалах виготовлення. У кращому разі такі ЗП заряджають довго і нудно, а в гіршому — провокують збої в роботі контролера живлення і "зжирають" ресурс батареї.

Головне — ставитися до айфона дбайливо і не наражати його на небезпеки, і тоді все буде в повному порядку!