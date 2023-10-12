Як продовжити життя свого iPhone: 5 порад

Айфон може служити вам роками. Але деякі чинники прискорюють його знос. Як цього уникнути, розкажуть експерти.

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Айфон — вельми живучий девайс. Він здатний служити роками без збоїв і лагів. Єдине — з часом може ослабнути батарея, це один з найбільш вразливих компонентів "заліза". Щоб уникнути проблем із зарядкою, а також захистити мобільний пристрій від інших факторів ризику, варто дотримуватися 5 правил у процесі експлуатації.

Використання чохлів

Найчастіше Айфони потрапляють у ремонт через механічні пошкодження. Розбитий екран, відколи на склі камери, проблеми з сенсором — усі ці поломки через удари і падіння. Запобігти їм допомагає якісний чохол, зроблений з амортизуючого матеріалу. Важливо, щоб він закривав не тільки "спинку", а й кути, вони особливо чутливі до інтенсивних впливів.

На вибір доступні такі різновиди чохлів:

Бампери або рамки не обтяжують смартфон і не псують дизайн; накладки на бічні рамки і тильну частину корпусу дають можливість експериментувати із зовнішнім виглядом Айфона; книжки і фліпи — страхують з усіх боків.

Матеріали для кейсів на iPhone 15 та інші моделі використовують найрізноманітніші: від силікону до штучної шкіри.

Своєчасна зарядка

Ставити "яблукофон" на зарядку за секунду до того, як він вимкнеться — згубна звичка. Вона може прискорити знос батареї. Оптимальний показник для підключення до живлення — 20%. Не дарма саме на цьому значенні на екрані з'являється відповідне повідомлення.

Захист від перепадів температури

Айфон чутливий до надмірно низьких і високих температур. Його реакція на холод і спеку може виражатися в різкому відключенні, уповільненій реакції на команди користувача, а також у тимчасовому зниженні ємності вбудованого акумулятора.

Щоб не допускати перегрівання телефону, достатньо не залишати його на підвіконні та в машині під прямими сонячними променями. А також не тримати поруч із предметами, що нагріваються.

Для захисту від переохолодження в морозні дні необхідно:

тримати Айфон якомога ближче до тіла,

не діставати без потреби,

обов'язково надягати чохол для походу на вулицю,

"прогрівати" систему ресурсоємними додатками та іграми.

Обмеження контактів із рідиною

Хоча Айфон вологозахищений, навмисно мочити його не слід. Це може призвести до незворотних наслідків у вигляді повної відмови життєво важливих компонентів. Тим більше, "потопельники" злітають з гарантії, на їхній ремонт доводиться розщедрюватися.

Застосування оригінального зарядного пристрою

У гонці за низькою ціною користувачі нерідко вибирають сторонні адаптери живлення. Їхня біда — в низькій потужності, поганій збірці і ненадійних матеріалах виготовлення. У кращому разі такі ЗП заряджають довго і нудно, а в гіршому — провокують збої в роботі контролера живлення і "зжирають" ресурс батареї.

Головне — ставитися до айфона дбайливо і не наражати його на небезпеки, і тоді все буде в повному порядку!