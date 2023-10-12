Як продовжити життя свого iPhone: 5 порад
Айфон може служити вам роками. Але деякі чинники прискорюють його знос. Як цього уникнути, розкажуть експерти.
Айфон — вельми живучий девайс. Він здатний служити роками без збоїв і лагів. Єдине — з часом може ослабнути батарея, це один з найбільш вразливих компонентів "заліза". Щоб уникнути проблем із зарядкою, а також захистити мобільний пристрій від інших факторів ризику, варто дотримуватися 5 правил у процесі експлуатації.
Використання чохлів
Найчастіше Айфони потрапляють у ремонт через механічні пошкодження. Розбитий екран, відколи на склі камери, проблеми з сенсором — усі ці поломки через удари і падіння. Запобігти їм допомагає якісний чохол, зроблений з амортизуючого матеріалу. Важливо, щоб він закривав не тільки "спинку", а й кути, вони особливо чутливі до інтенсивних впливів.
На вибір доступні такі різновиди чохлів:
- Бампери або рамки не обтяжують смартфон і не псують дизайн;
- накладки на бічні рамки і тильну частину корпусу дають можливість експериментувати із зовнішнім виглядом Айфона;
- книжки і фліпи — страхують з усіх боків.
Матеріали для кейсів на iPhone 15 та інші моделі використовують найрізноманітніші: від силікону до штучної шкіри.
Своєчасна зарядка
Ставити "яблукофон" на зарядку за секунду до того, як він вимкнеться — згубна звичка. Вона може прискорити знос батареї. Оптимальний показник для підключення до живлення — 20%. Не дарма саме на цьому значенні на екрані з'являється відповідне повідомлення.
Захист від перепадів температури
Айфон чутливий до надмірно низьких і високих температур. Його реакція на холод і спеку може виражатися в різкому відключенні, уповільненій реакції на команди користувача, а також у тимчасовому зниженні ємності вбудованого акумулятора.
Щоб не допускати перегрівання телефону, достатньо не залишати його на підвіконні та в машині під прямими сонячними променями. А також не тримати поруч із предметами, що нагріваються.
Для захисту від переохолодження в морозні дні необхідно:
- тримати Айфон якомога ближче до тіла,
- не діставати без потреби,
- обов'язково надягати чохол для походу на вулицю,
- "прогрівати" систему ресурсоємними додатками та іграми.
Обмеження контактів із рідиною
Хоча Айфон вологозахищений, навмисно мочити його не слід. Це може призвести до незворотних наслідків у вигляді повної відмови життєво важливих компонентів. Тим більше, "потопельники" злітають з гарантії, на їхній ремонт доводиться розщедрюватися.
Застосування оригінального зарядного пристрою
У гонці за низькою ціною користувачі нерідко вибирають сторонні адаптери живлення. Їхня біда — в низькій потужності, поганій збірці і ненадійних матеріалах виготовлення. У кращому разі такі ЗП заряджають довго і нудно, а в гіршому — провокують збої в роботі контролера живлення і "зжирають" ресурс батареї.
Головне — ставитися до айфона дбайливо і не наражати його на небезпеки, і тоді все буде в повному порядку!