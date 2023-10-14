Щоразу нова: у США представили сукню-монітор, яка змінює колір після натискання кнопки (відео)

Програмісти створили тканину, з якої можна пошити жіночу сукню, що змінюватиме колір як хамелеон. Поки що вона змінюється у сріблястих відтінках, але за потреби може стати камуфляжем.

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Компанія з розробки програмного забезпечення для комп'ютерної графіки створила технологію, яка дає можливість змінювати дизайн одягу за допомогою дистанційного керування. Одне клацання кнопки малює на сукні різноманітні візерунки або надає їй іншого відтінку. Новацію презентували під час знайомства користувачів з новинками компанії Adobe. Відео з показом техносукні розміщено у Youtube-каналі Adobe.

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Під час презентації проєкту представниця компанії Cristine Dierk розповіла, що створено "цифрову сукню з живою тканиною". Натискуючи кнопку, можна отримати п'ять нових дизайнів — змінювати колір, робити однотонною, додавати візерунок. Технологія отримала назву Project Primrose.

Фото: Скриншот

Прикметно те, що раніше вже були аналогічні спроби — тоді полотно-монітор було плоским і з нього зробили сумочку. Однак тепер на кадрах з презентації показують сукню з усіма потрібними рельєфами. Однак помітно, що змінюється лише передня частина, на спині змін немає.

Новини дизайну — деталі

Adobe презентувала 11 інноваційних технологій — в галузі дизайну і не лише його. Технології об'єднані в програмі Sneak і працюють з використанням штучного інтелекту.

Наприклад, одна з цих технологій — Project Stardus: об'єкти зображення розміщуються в різних шарах, автоматично відділяючись від фону. Друга новація — Project Poseable: створення 3D-зображення людини по її двовимірному фото. Ще одна — Project Dub Dub Dub: полегшує автоматичний дубляж іншими мовами, зберігаючи інтонації.

Нагадуємо, науковці створили спеціальний матеріал, який дає можливість "зшивати" нервові з'єднання. За його допомогою змогли відновити зоровий нерв у щурів: згодом можливе випробування і на людях. Тим часом склали атлас клітин, які є у людському мозку. З'ясувалось, що у мозку міститься 3300 типів клітин: науковці впевнені, що зв'язки між ними відрізняють людину від шимпанзе.