Учені пропонують "посолити" систему охолодження ноутбуків: це посилить потужність ПК на 32%

Метод заснований на десорбції вологи й спеціальних сольових розчинів, що поліпшить охолодження і дасть приріст продуктивності.

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Команда Міського університету Гонконгу розробила особливий пасивний метод охолодження, який можна використовувати в комп'ютерах, ноутбуках, батареях і сонячних елементах, що базується на десорбції вологи з гігроскопічних сольових розчинів, що дасть змогу ефективніше охолоджувати техніку та дасть їй більшу продуктивність. Про це повідомляє портал Techradar.

Вчені стверджують, що солі літію викликають конденсацію вологи, коли відносна вологість становить 75% або нижче. Шляхом такого пасивного охолодження продуктивність ПК і ноутбуків буде вищою на 32%. За словами дослідників, пасивна система управління температурним режимом є наддешевою і легко масштабованою.

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Система, про яку розповідають дослідники у своїй науковій роботі, спроєктована на основі пористої мембрани, що запобігає контакту солоної води з будь-якими компонентами. Вода залежить від випаровування і реабсорбції, щоб підтримувати низьку температуру, скажімо, в процесорах. Це призвело до значного збільшення продуктивності під час тестування з процесором ODROID-XU4.

Загальний принцип роботи пропонованої стратегії управління температурним режимом Фото: TechRadar

"Погане управління температурним режимом може спричинити величезне накопичення тепла всередині електронних пристроїв, що призведе до втрати функціональності та, зрештою, до виходу пристрою з ладу, — сказав Вей Ву, професор Школи енергетики та навколишнього середовища Гонконгського університету. — Ми впевнені, що пропонована стратегія здатна забезпечити охолодження протягом тривалого часу без витоків розчину і корозії, що може придушити зростання температури емульованого нагрівача з рекордно високою економічною ефективністю порівняно з сучасними системами охолодження".

Використання води, обробленої бромідом літію, в комп'ютерній системі з використанням гігроскопічного голчастого радіатора з мембраною, інкапсульованою в мембрану і гігроскопічною сіллю (HSMNHS) призвело до підвищення продуктивності більш ніж на 32%.

Подібні солі мають дуже високу здатність поглинати вологу і можуть бути повторно використані набагато швидше, що дає перевагу перед іншими стратегіями охолодження, в яких використовуються гідрогелі або металеві каркаси. За словами Ву, це також набагато дешевше і їхній метод не має жодних технологічних бар'єрів для реалізації вже сьогодні.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені з Microsoft розробили новий вид жорстких дисків. Вчені стверджують, що невеликий квадратик скла здатний зберігати 1,75 мільйона пісень тисячі років і значно економити місце.