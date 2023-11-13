Жодних бойових машин зі ШІ: США і Китай незабаром можуть укласти угоду

Обидві держави підкреслюють важливість контролю над штучним інтелектом, особливо у сфері ядерного озброєння.

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Президент США Джо Байден і керівник Китаю Сі Цзіньпін, можливо, оголосять про заборону використання штучного інтелекту (ШІ) для створення автономних систем озброєння 15 листопада під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Одним із важливих результатів, очікуваних від зустрічі, є угода про заборону використання штучного інтелекту в автономній зброї, включно з безпілотниками, а також в управлінні та розгортанні ядерних боєголовок. Газета South China Morning Post з посиланням на невідомі джерела повідомила, що президенти двох країн збираються зробити таку історичну заяву під час саміту.

Ризики, пов'язані з ШІ, останнім часом викликають стурбованість обох країн. Раніше цього року Сполучені Штати представили свою Політичну декларацію про відповідальне військове використання штучного інтелекту та автономії, і 36 країн підтримали цю ініціативу.

У жовтні адміністрація Байдена оголосила про вимоги до схвалення передових продуктів штучного інтелекту — нові правила, які запобігають повторному використанню їх для шкідливих цілей, як-от створення біологічної зброї, за допомогою сертифікації федерального уряду.

Китай також домігся значних успіхів у галузі штучного інтелекту: президент Сі Цзіньпін пообіцяв сприяти зростанню галузей, що стратегічно розвиваються, приділяючи особливу увагу штучному інтелекту. Водночас Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) вже багато років активно вивчає можливості удосконалення автономних систем озброєння з використанням штучного інтелекту.

Попри позитивні успіхи на фронті штучного інтелекту, США і Китай, як і раніше, розходяться в думках з різних питань. Повідомляється, що спільна заява двох країн ще не завершена, оскільки дипломати розходяться в думках щодо формулювань, що стосуються конфліктів на Україні та в Ізраїлі. Суперечливі теми, такі як майбутні вибори на Тайвані та дії ВМС НВАК у Південно-Китайському морі, продовжують створювати проблеми дипломатам.

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