Процесори Intel поводяться "дуже дивно" через помилку: кому потрібно поставити оновлення

Уразливість, що спричиняє серйозні збої в системі, виявили в моделях з архітектурою Ice Lake, яка отримала нову функцію для мікрокоду.

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Компанія Intel заявила, що виправляє серйозну помилку своїх процесорів, яка викликає "дуже дивну поведінку" і може бути використана хакерами проти хмарних сервісів. Про це повідомляє портал Ars Technica.

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Уразливість, що зачіпає практично всі сучасні процесори компанії, призводить до того, що вони "переходять у стан збою, коли звичайні правила не застосовуються", заявив Тевіс Орманді, один із кількох дослідників безпеки в Google, які виявили помилку. У цьому стані пристрій може поводитися несподівано і потенційно небезпечно, що може призвести до "поломки" операційної системи. Збій може статися навіть у тому разі, якщо ненадійний код виконується в гостьовому обліковому записі віртуальної машини, який, згідно з більшістю моделей хмарної безпеки, вважається захищеним від таких проблем. Також можливе підвищення привілеїв для користувачів.

Помилка, що отримала назву Reptar, пов'язана з тим, як процесори керують префіксами в інструкціях, які система надсилає запущеним програмам. Зазвичай механізми декодування дають змогу ігнорувати надлишкові префікси, але в цьому випадку префікси давали "несподівані результати" під час роботи на процесорах Intel, що підтримують нову функцію, відому як швидке коротке повторення, яка була введена в архітектуру Ice Lake для усунення недоліків мікрокодування.

Список процесорів, які мають цю вразливість, доступний тут. Як зазвичай, оновлення мікрокоду будуть доступні від виробників пристроїв або материнських плат. Хоча під час повсякденного використання власники ПК на таких процесорах навряд чи зіткнуться з будь-якою безпосередньою загрозою, пов'язаною з цією вразливістю, їм слід звернутися до виробника за виправленням.

Список процесорів, у яких виявлено вразливість Фото: Скриншот

Раніше Фокус повідомляв, що створено перший у світі процесор оперативної пам'яті з 1000 транзисторів. За допомогою нового енергоефективного чіпа розробники хочуть відродити виробництво процесорів у Європі з мінімальними викидами вуглекислого газу.