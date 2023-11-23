Росіяни випробували комплекс "Метроном": чи захистить він окупантів на фронті в Україні

Виробник запевняє, що нова технологія дає змогу пілотом керувати дронами на відстані до 7 кілометрів без застосування додаткових систем зв'язку.

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Російський Центр комплексних безпілотних рішень (ЦКБР) розробив комплекс дальнього цифрового зв'язку для FPV-систем "Метроном", що дає змогу значно збільшити відстань застосування дронів. Про це його голова Дмитро Кузякін розповів у коментарі ТАСС у понеділок, 20 листопада.

За його словами, наразі російські пілоти бойових FPV-розрахунків змушені ризикувати й наближатися до позицій ЗСУ якомога ближче або шукати височини для збільшення дальності зв'язку. Українські військові, зі свого боку, відходять дедалі далі від лінії бойового зіткнення, щоб залишатися поза зоною ураження дронами-камікадзе, і це змушує бійців ЗС РФ підходити ще ближче, наражаючись на удар. Однак комплекс "Метроном", на думку розробника, має розв'язати цю проблему.

"Новий комплекс уже пройшов випробування. На відстані понад сім кілометрів бойовим FPV-розрахунком було успішно здійснено зліт дрона з автомобіля, приземне маневрування і посадку на тій самій відстані. Місцевість була горбиста, з лісовими посадками, що чергуються. Зображення чітке, управління чуйне. Нам вдалося рознести місце старту дрона і бойового FPV розрахунку більш ніж на сім кілометрів", — розповів пресі Дмитро Кузякін.

При цьому він додав, що "Метроном" дає змогу позбутися необхідності використовувати додаткові системи для збільшення дальності зв'язку, які потрібно тримати в повітрі як ретранслятори. Тому використання комплексу "Метроном" у FPV-дронах, обладнаних пристроями для переходу в сплячий режим, гібернаторами, дасть змогу змінити сценарії застосування дронів під час бойових і убезпечити особовий склад ЗС РФ. Скільки коштує ця розробка і чи планують її використовувати на постійній основі на фронті в Україні Кузякін російській пресі не уточнив.

Нагадаємо, наприкінці жовтня російські окупанти випробували в Україні РЕБ "Тритон", який має захищати бронемашини від дронів. Система РЕБ створить 300-метрове поле радіоперешкод, яке допоможе уникнути атак українських дронів, заявляють розробники.

А до цього російська "Лабораторія ППШ" заявила про постачання своєї поліпшеної антидронової рушниці ЛПД-820 на озброєння російських військ Північного військового округу. Антидронова рушниця ЛПД-820 працює в діапазонах від 2,4 ГГц до 5,8 ГГц і здатна пригнічувати безпілотники на частотах 1,6 ГГц, 2,4 ГГц і 5,8 ГГц. При цьому антена пеленгатора і пригнічувача мають однакові кути дії. Це дає змогу придушити безпілотник саме в тій точці, де його було помічено.