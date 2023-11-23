Усі OLED-дисплеї вигорають, а LCD — гаснуть: експерти розкрили, як продовжити термін служби

Під час стрес-тесту телевізори та монітори безперервно працювали 10 місяців за найвищої яскравості, і деякі з них остаточно вийшли з ладу, тоді як інші стали гірше передавати зображення.

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Проблема вигоряння і подальша неоднорідна яскравість екрана — відомий недолік OLED-дисплеїв. Виробники кажуть, що їм все ж вдалося мінімізувати вплив цієї проблеми за допомогою програмних засобів. Експерти ресурсу RTINGS.com вирішили перевірити, чи так це насправді.

Понад сто телевізорів і кілька моніторів пройшли стрес-тест, під час якого випуски новин американського телеканалу CNN транслювалися цілодобово на найвищій яскравості. За такого використання вигоряння найпомітніше, і найчастіше виявляється в статичних елементах: логотипах новинних агентств, на панелі завдань ПЗ або ігрових інтерфейсах.

Вигоряння LCD-екрану

Вигоряння може бути постійним, або ж тимчасове залишкове зображення, яке з часом зникає. Навіть експерти їх плутають, але з подібним явищем, як правило, допомагає боротися постійне оновлення або ж зміна екранного контенту.

Виробники розробляють спеціальні профілактичні функції, щоб підвищити термін служби. Треба сказати, що спрямовано це, звісно, не на те, щоб відновити вихідну якість зображення, а щоб домогтися однорідності розподілу яскравості.

Вигоряння OLED-дисплея Sony Bravia A8H

Стресове тестування безперервно триває вже протягом десяти місяців: участь у ньому беруть OLED та LCD-дисплеї. Водночас у рамках стрес-тесту перевіряються три ультраширокі монітори, однак їхнє випробування триває лише пів року.

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Висновки, які коротко зробили автори дослідження:

Через десять місяців безперервного тестування, що відповідає чотирьом рокам і трьом місяцям експлуатації у звичайних умовах, ознаки вигоряння були у всіх без винятку OLED-телевізорів, але їх ступінь різна.

Крім OLED-екранів, ознаки погіршення картинки виявилися і на LCD-моніторах, причому значно серйозніше, якщо порівнювати з OLED-панелями. Однорідність підсвічування падає швидше і помітніше, хоча це і не те ж саме, що вигоряння.

Під час тесту з ладу вийшли загалом п'ять телевізорів і один монітор.

Деякі ознаки вигоряння OLED-моніторів були помітні вже за пів року тестування, що відповідає 2,5 рокам експлуатації. Причиною тому можуть бути зайві статичні елементи, такі як ярлики на робочому столі.

Вигоряння OLED-дисплеїв (Ліворуч), зміни яскравості у LCD (праворуч)

Найпомітніше ефект вигоряння — на OLED-дисплеях минулих поколінь, зокрема на телевізорах LG CX OLED і Sony A8H. Усе ж, за словами авторів дослідження, сліди вигоряння панелей часом бувають оборотними, якщо змусити телевізор виконати компенсаційний цикл. Такі цикли телевізори час від часу мають виконувати самостійно, проте не у всіх виробників ця функція працює належним чином, і шляхом "скидання" вручну вдається частково або повністю усунути ефект вигоряння.

Нагадаємо, що квантові точки принесли Нобелівську премію і радикально поліпшили телевізори. OLED і LCD панелі краще передають зображення завдяки властивостям крихітних частинок.

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