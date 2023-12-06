Який сервіс онлайн-платежів обрати бізнесу. Порівняння платіжних систем в Україні

Ми порівняли 8 компаній на ринку України, які надають послуги приймання онлайн-платежів. І вирішили, які найкраще підходять для бізнес-діяльності.

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Сучасні сервіси з приймання онлайн-платежів вийшли далеко за рамки інтернет-еквайрингу. Вони вже не тільки виступають посередниками між покупцем і бізнесом, полегшуючи платежі й захищаючи продавців і клієнтів від шахрайства, а додатково пропонують низку програмних рішень для онлайн та офлайн бізнесу. Безпечні платіжні шлюзи сьогодні необхідні для успіху будь-якого бізнесу. Але як в цьому різномаїтті бізнесу обрати свій сервіс онлайн платежів? Ми порівняли 8 компаній на ринку України, які надають послуги приймання онлайн-платежів. До аналізу підійшли так, якби ми були бізнесом у пошуках потрібного сервісу, тому дані збирались у відкритих джерелах та офіційних сайтах сервісів.

Платіжна система Portmone

Найкраща кастомізація

Сервіс анонсує, що їх рішення розроблені для малого та середнього бізнесу (інтернет-магазинів та інтернет-провайдерів), великого бізнесу, банків, страхових та кредитних компаній, комунальних підприємств та державних структур. Встановлені терміни зарахування – наступний робочий день, а підключення займе від 2 до 10 днів. Якщо ж обрати опцію підключення інвойсінг або переказ на карту, не потрібно укладати договір з Portmone, а підключення буде миттєвим, але з певними лімітами з приймання платежів. Є можливість приймання платежів іноземними картками та можливе узгодження індивідуального тарифу (оборот від 500 тис. грн. на місяць).

Платіжна система WayForPay

Найкраща для малого та середнього бізнесу

WayForPay розробив та пропонує низку готових продуктів і рішень, які дозволяють приймати платежі незалежно від наявності сайту у компанії. Перевага в тому, що користувач не сплачує за додаткові сервіси, а тільки фіксовану для всіх комісію за успішні платежі, незалежно від платіжного методу. Прості інструменти дозволяють власникам бізнесу створювати професійну присутність в інтернеті без будь-яких навичок програмування або спеціальних технічних навичок. Так є можливість створити від сторінки для продажу у різних форматах до інтернет-магазину за кілька хвилин завдяки Shop.WayForPay. А додатковий інструмент Акції дозволяє створювати знижки або акції з промокодами на платіжній сторінці. Загалом сервіс пропонує готові рішення для eCommerce, маркетплейсів, ресторанів та сфери послуг (як то QR меню, QR чайові, інструмент Сертифікати тощо), благодійних фондів. В цілому сервіс закриває потреби малого та середнього бізнесу, розв'язуючи проблему можливості швидкої та безплатної інтеграції бізнесу в онлайн. Наприклад, інструмент Вітрина товарів — дозволяє створити товари й миттєво оформляти замовлення для оплати клієнтами формуючи рахунки. Також для мерчантів є можливість здійснювати продажі за кордон, завдяки прийманню платежів на власному сайті з будь-якої точки світу.

Ще один оригінальний інструмент — Social.Invoice Tickets, спеціальна сторінка для продажу квитків. Це можливість продавати квитки та охопити широке коло подій: тренінги, вебінари, конференції, семінари тощо. Сервіс дозволяє у три кроки створити сторінку з деталями події, на якій можна відразу придбати квитки. Посилання на створену сторінку можна розмістити в соціальних мережах, відправити в месенджери або розмістити у вигляді QR коду.

Сервіси платіжних систем

Платіжна система iPay

Найкраща для доступу до всіх провідних банків-еквайєрів

Сервіс пропонує рішення для комунальних підприємств, інтернет-провайдерів, торгово-сервісних підприємств та фінкомпаній. iPay.ua надає партнерам протокол для реалізації приймання платіжних карток до сплати на власному сайті. Також сервіс впровадив рішення для бізнесу по еквайрингу — Android-POS, який поєднує 3 пристрої: торговий термінал, касу та пРРО в одному. iPay крім іншого пропонує послугу з розробки дизайну та верстки платіжної сторінки або відповідного розділу сайту. Тут впевнені, що грамотно реалізований дизайн дозволяє максимізувати конверсію (продаж) на сайті.

Платіжна система Fondy

Найкраща для міжнародних транзакцій

Функції Fondy включають обробку платежів у різних валютах і можливість приймати оплати з інших країн, що робить сервіс добрим вибором для продавців, що обробляють міжнародні транзакції.

Fondy надає готові рішення для таких сфер, як eCommerce, SaaS, EdTech, платформи, маркетплейси, HoReCa та благодійні фонди. Платформа також пропонує аналітичну інформацію для прийняття операційних і маркетингових рішень бізнесом, наприклад, такі як ефективність кожного способу оплати, які клієнти витрачають найбільше та інші. Для налаштування автосписання з карток платників Fondy має готовий календар платежів, який не потребує складної інтеграції та розробників. З ним кошти списуються регулярно та надходять на рахунок без будь-яких додаткових дій, що є гарним рішенням для продажу онлайн-курсів або збору пожертв. Ще одна зручна функція розроблена сервісом — покинуті кошики, працює автоматично, формує і надсилає користувачам листи з нагадуваннями про оплату.

Можливості приймання платежів

Платіжна система Interkassa

Найкраща для отримання індивідуального тарифу

Має набір платіжних інструментів для бізнесу та готові підібрати методи та валюти з урахуванням бізнес-моделі, сфери та географії роботи. Новому клієнту потрібно буде створити акаунт та касу, зареєструвавшись в Interkassa. Потім пройти модерацію, Interkassa перевірить, чи проєкт відповідає вимогам сервісу та МПС. Як швидко пройде перевірка залежить від готовності сайту, типу бізнесу, методу оплати. І останнє — налаштувати оплату через проведення інтеграції за допомогою API, SDK, плагіну для CMS або без інтеграції через створення платіжного посилання, форми або QR в особистому кабінеті.

Платіжна система Tranzzo

Найкраща для альтернативних платіжних методів

Комплексні рішення для таких сфер бізнесу, як провайдери платіжних послуг, eCommerce, мікрофінансові установи, маркетплейси, сервіси за підпискою, iGaming та інші. Кількість платежів, дохід, середній чек, конверсію та інші параметри за проєктами можна відстежувати у платіжній аналітиці на мерчант-порталі. Сервіс дозволяє також приймати міжнародні та локальні картки та підключати більш як 30 валют.

Платіжна система Kastapay

Найкраща для стартапів електронної комерції

Сервіс пропонує платіжні рішення для інтернет-бізнесу та маркетплейсів, а також агрегацію платежів від сервісів доставки (Нова Пошта, JustIn, Meest Express).

Платіжна система Uapay

Найкраща для швидкого старту та простої інтеграції

Пропонує галузеві рішення для маркетплейсів, онлайн-ритейлу, туристичних агенцій, компаній зі страхування та мікрокредитів. UAPAY Checkout має комплекс рішень для автоматизації платежів за товари та послуги за допомогою банківських карт, а також доставлення куплених покупцями товарів в Україні. А сервіс з електронного документообігу дозволяє підписувати договори, акти, додаткові угоди та інші документи із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Також сервіс надає можливість застосовувати ескроу-платежі, коли повна сума оплати заморожується на рахунку клієнта до успішного виконання умов угоди між клієнтом і продавцем.

Доступні методи оплати

Важливий момент при обранні системи, перевірити у неї наявність ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (ліцензія на переказ). Така ліцензія має бути розміщена також на сайті у відкритому доступі. Цієї вимоги дотримуються майже всі сервіси, окрім Interkassa та Tranzzo, на сайтах яких ми не знайшли інформацію про наявну діючу ліцензію від Нацбанку.

Можливості платіжних систем сьогодні закривають низку потреб бізнесу. Так майже всі надають захист від шахрайських операцій одночасно AntiFraud та PCI DSS. Також більшість пропонує такі можливості як регулярні платежі та онлайн інвойси (окрім iPay та Kastapay), можливість масових платежів надають всі окрім iPay, потребу у холдуванні закривають всі системи. А ось оплата в один клік наявна тільки у WayForPay, Tranzzo та Fondy. Для продажів за кордон підійдуть WayForPay, Portmone, Interkassa, Fondy та Tranzzo у яких є відповідні можливості, а онлайн-розстрочка представлена тільки у WayForPay, Portmone, Fondy та Tranzzo. І наостанок всі системи мають можливості CMS та API інтеграції, окрім iPay та Kastapay у яких є тільки API.

Ґрунтуючись на відкритих даних НБУ можна прослідкувати також, як сьогодні виглядає ринок та розподіл у галузi. Аналіз компаній на ринку України, які займаються виключно прийманням онлайн-платежів, у цифрах при оцінці виторгу дозволяє побачити їх позиції та позитивну динаміку за останні півтора року.