Видаляє фото з iCloud: власник креативно мстить злодію, який вкрав його iPhone рік тому
Потерпілий встановив, де живе зловмисник, але не зміг притягнути його до відповідальності. Натомість він розважається, користуючись віддаленим доступом до пристрою.
Чоловік із Нігерії, відомий у Мережі під ніком @mandabe_m, розповів, як можна познущатися над злодієм, який вкрав ваш iPhone, навіть якщо це сталося рік тому, повідомляє видання Legit.
Користувач @mandabe_m розповів у соцмережах кумедну історію. Рік тому якийсь невідомий вкрав у нього iPhone. Виявивши, що обліковий запис iCloud залишився активним, власник зміг віддалено отримати до нього доступ. І тепер щоразу, коли йому стає нудно, він видаляє всі фото з галереї, які зробив злодій. Власнику смартфона вдалося встановити, що злодій мешкає в штаті Плато на території місцевого адміністративного управління Мангу в одному з сіл.
"Минулого року один хлопець вкрав у мене телефон, йому якимось чином вдалося втекти, і відтоді він перебуває в якомусь селі в Мангу. На моєму телефоні не було пароля, але був iCloud. Він не вийшов із системи, тому щоразу, коли мені нудно, я видаляю його фотографії", — поділився @mandabe_m.
Користувачі соцмережі X похвалили хлопця за винахідливість і "творче використання" доступу до iCloud. Юзер під ніком @circlesquare23 порадив скидати налаштування до заводських щотижня, щоб ще більше розлютити злодія. Користувач @RomeoSekolo поділився, як можна розлютити злодюжку ще більше. Він запропонував видаляти не всі фото, а "приблизно по 5 на день, щоб він задавався питанням, що відбувається?!".Важливо
Раніше Фокус писав про британку Тесс Коутс, смартфон якої зміг зафіксувати її в різний час, але на одному фото. Жінка була шокована знімком, де вона нібито сфотографована "в трьох вимірах".