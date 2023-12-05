Нове слово техніки: IBM показала диво-комп'ютер і найпотужніший у світі процесор (відео)

Комп'ютер IBM Quantum System Two отримав модульну конструкцію, яка дасть змогу змінювати комплектуючі та постійно підвищувати характеристики для вирішення найскладніших проблем людства.

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Нещодавно IBM презентувала на щорічній конференції Quantum Summit 2023 перший у світі модульний квантовий комп'ютер IBM Quantum System Two на базі новітнього квантового процесора Heron. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

У компанії стверджують, що пристрій IBM Quantum System Two є першим у світі модульним квантовим комп'ютером. Систему розроблено таким чином, що її можна буде з часом "доповнити" новим обладнанням — процесорами, серверами та іншими комплектуючими, покращуючи характеристики. IBM Quantum System Two запущено в Нью-Йорку, вона стала новим кроком для втілення в життя концепції найпотужніших суперкомп'ютерів, що працюють завдяки квантовим технологіям.

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Що стосується процесора Heron, то співробітники IBM назвали його "найпродуктивнішим квантовим чіпом з усіх існуючих на сьогоднішній день". Heron оперує 133 кубітами і видає в п'ять разів менше помилок під час обчислювальних процесів, якщо порівнювати його з чіпом Eagle цього ж виробника. Наразі комп'ютер IBM Quantum System Two працює на базі трьох чипів Heron, кріогенної інфраструктури для охолодження і серверів, що дають змогу керувати кубітами.

133-кубітний чіп Heron

"Ми досягли епохи, коли квантові комп'ютери використовуються як інструмент для дослідження нових рубежів науки. Оскільки ми продовжуємо вдосконалювати способи масштабування квантових систем і приносити користь за допомогою модульної архітектури, ми будемо й надалі підвищувати якість стека квантових технологій промислового масштабу — і передамо його до рук наших користувачів і партнерів, які зможуть розв'язувати більш складні проблеми", — сказав Даріо Гіл, старший віцепрезидент IBM і директор із досліджень.

Зазначимо, що квантові процесори використовують для проведення досліджень у таких галузях, як хімія, фізика, матеріалознавство тощо. Уже сьогодні квантовими машинами користуються співробітники Міністерства енергетики США, Токійського університету, Q-CTRL і Кельнського університету під час розроблення нових видів ліків і нових матеріалів.

Раніше ми повідомляли про те, що американські вчені розробили особливий метод управління електрикою, який може стати ключем до створення квантових комп'ютерів і електронних пристроїв нового покоління.

Також писали про те, що компанія зі США Atom Computing створила квантовий комп'ютер із понад 1000 кубітами, обігнавши такого конкурента, як IBM.