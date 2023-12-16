Компанія Google стежитиме за користувачами, але натомість не скаже поліції де вони

Дані про історію геолокацій з Google Maps зберігатимуться у кожної людини локально на пристрої, тому Google втратить до них доступ.

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Дані, отримані сервісом Google Maps про місцезнаходження користувачів, більше не зберігатимуться на хмарних серверах Google. Це означає, що компанія не матиме до них доступу й, отже, не зможе передавати їх поліції та іншим правоохоронцям, повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що інформація про місцезнаходження юзерів зберігатиметься на їхніх мобільних пристроях локально. Це стосується тих користувачів, які зберігають історію своїх геолокацій. Через те, що інформація перебуватиме у кожної людини в телефоні, то компанія Google перестане її бачити. У такому разі, якщо поліцейські запитають у компанії дані про місцезнаходження тієї чи іншої людини (підозрюваного, свідка), то вона не зможе задовольнити такий запит.

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Журналісти Bloomberg Businessweek провели розслідування восени 2023 року і дійшли висновку, що американські поліцейські дуже часто отримують ордери, які дають їм змогу дізнатися про локацію того чи іншого громадянина за допомогою сервісів Google. Правозахисники з Electronic Frontier Foundation повідомили, що іноді ордери стосуються людей, яких і близько не було біля місць злочинів. Юристи кілька років витратили на те, щоб Google подбала про конфіденційність даних користувачів Google Maps.

Протягом наступного року користувачі Android- та iOS-пристроїв, які активно взаємодіють із сервісом Google Maps, отримають повідомлення про те, що компанія внесла відповідні зміни. Коли всю систему сервісу буде оновлено, Google втратить можливість передавати дані поліції, навіть якщо користувачі зберігатимуть резервні копії в хмарі.

Раніше ми повідомляли про те, що Android-смартфони перебувають під загрозою, оскільки хакери навчилися їх зламувати через Google Maps. Компанія повинна буде усунути вразливість.