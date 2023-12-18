Супервинахід: "електроганчірка" подарує людству необмежене джерело енергії

Метод вилучення урану з морської води допоможе забезпечити людей запасами ядерного палива на мільярд років вперед.

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Група вчених із Північно-східного педагогічного університету Китаю розробила електрохімічний метод вилучення урану зі звичайної морської води, який може забезпечити людство практично необмеженим джерелом енергії, передає Newatlas.

Команда вчених під керівництвом Руї Чжао і Гуаншаня Чжу знайшла спосіб видобутку урану з морських вод. Вони застосували гнучку тканину з вуглецевих волокон, покритих двома спеціалізованими мономерами і оброблених гідрохлоридом гідроксиламіну. Пориста тканина має в своєму розпорядженні крихітні "кишені", в яких розміщений амідоксим, що захоплює іони уранілу (ураніл — іон з хімічною формулою UO2+ 2, є оксикатіоном урану в ступені окислення +6, — Вікіпедія).

Захоплення уранілу відбувається так: між тканиною і графітовим анодом, поміщеними або в морську воду, або в розчин іонів уранілу, пропускали струм. Потім на тканині, яка діяла як катод, накопичувалися яскраво-жовті опади на основі урану. Під час випробувань команда дослідників витягла 12,6 мг урану на грам води протягом 24 днів, що досить багато. Також вони відзначили, що процес вилучення проходив досить швидко, порівняно з процесом накопичення при використанні інших матеріалів.

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"Згідно з останніми даними, Земля має 8 млн т розвіданих запасів урану. Цього достатньо, щоб протягом століть живити ядерні реактори світу. Однак у морі міститься 4,5 млрд т урану у вигляді розчинених іонів уранілу. Якби можна було його витягти, це допомогло б вирішити багато проблем у сфері енергетики. Ба більше, у міру вилучення урану з морської води, ще більша його кількість буде вимиватися із земної кори, забезпечуючи наступні покоління ядерним паливом, запасу якого вистачить на мільярд років", — ідеться в матеріалі.

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