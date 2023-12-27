Помилка, що уповільнює Wi-Fi та вбиває ваш смартфон: як налагодити роботу гаджета самотужки

Якщо ви помітили, що Wi-Fi-з'єднання "гальмує", не засмучуйтеся, адже є кілька простих способів вирішення цієї проблеми.

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Іноді нормальній роботі смартфона заважають додатки, що уповільнюють роботу мережі Wi-Fi. Чому так відбувається і як підвищити ефективність гаджета, розповідає американське видання New York Post.

Регулярна перевірка застосунків на вашому iPhone або Android-фоні допоможе налагодити функціонування Wi-Fi на прийнятній швидкості, адже це важливо, адже не тільки смартфони, а й інші ґаджети, система "розумний дім" покладаються на роботу Wi-Fi.

Як перевірити, чи коректно працює Wi-Fi

Якщо ви користуєтеся телефоном на базі ОС Android, то відкрийте "Налаштування" — "Підключення" — "Використання даних" — "Використання даних Wi-Fi".

Меню може трохи відрізнятися. Якщо у вашому смартфоні ви не знайдете такого меню, то виконайте пошук у налаштуваннях Wi-Fi або даних.

У підсумку ви побачите список усіх встановлених застосунків та інформацію про те, яку смугу пропускання використовував кожен із них за останній місяць, а також за останній квартал.

Якщо ви — користувач iРhone, то врахуйте, що в iOS немає вбудованої функції відстеження використання Wi-Fi, але є обхідний шлях. Відкрийте додаток "Налаштування" — "Стільниковий зв'язок" — прокрутіть униз, щоб переглянути застосунки. Найбільш "ненажерливі" будуть внизу. Зазвичай, це Spotify, YouTube і Netflix.

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Що робити з додатками, які уповільнюють Wi-Fi

Більшість програм мають внутрішні налаштування, які дають змогу контролювати контент. Так, під час перегляду роликів на YouTube, ви можете зменшити роздільну здатність, вимкнути автоматичне відтворення — це знизить навантаження на мережу.

Додатки електронної пошти та соціальних мереж зазвичай автоматично завантажують файли під час під'єднання до інтернету. Ви можете вимкнути цю функцію.

У деяких додатків є альтернативні "легші" версії, наприклад Facebook Lite для Android.

Програми, які ви рідко використовуєте або не використовуєте, додатки, що виконують одну й ту саму функцію, можна і навіть потрібно видалити.

Щоб отримати детальний огляд активності тієї чи іншої програми на iPhone, перейдіть у "Налаштування" — "Екранний час" — "Переглянути всю активність".

Якщо ви використовуєте Android, натисніть "Налаштування" — "Цифрове благополуччя і батьківський контроль" — "Панель управління".

Раніше ми повідомляли про те, що експерти передбачили, якими смартфони стануть через десятки років. На їхню думку, це будуть гнучкі пристрої, створені з екологічно чистих матеріалів, що живляться від сонячної енергії.