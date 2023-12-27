Ні скупитися в магазині, ні заправити авто: українці "зламали" фінансову систему в РФ

Російські компанії не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу, що створює багато труднощів і для простих росіян.

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Українські хакери паралізували роботу однієї з найбільших ERP-систем Росії "1С-Рарус". Інформацію про це розмістили в офіційному Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України в середу, 27 грудня.

"1С-Рарус" — це програма, що здійснює автоматизацію бухгалтерського, управлінського, податкового обліку, якою користуються такі російські технологічні гіганти, як "Татнефть" і "ВТБ". Збої в її роботі почалися в середу вранці. Клієнти в магазинах і на заправках не змогли здійснити оплату, тому що каси не працювали.

"Одна з найбільших ERP-систем у Росії зупинила роботу через атаки української ІТ Армії. Клієнти не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу. Усе завдяки нашому кібервійську", — йдеться в повідомленні міністерства.

Об 11:08 в офіційному Telegram-каналі "1С-Рарус" з'явилося повідомлення про те, що тривають роботи з відновлення доступу до хмарних сервісів. Однак станом на 16:00 сервіс так і не запрацював повноцінно ні в Москві, ні в Санкт-Петербурзі, ні в Пензі, на що поскаржилися користувачі в коментарях до повідомлення. Ба більше, у російській соціальній мережі VK на сторінці "1С-Рарус" близько 15:00 з'явилося повідомлення про те, що DDoS-атака динамічно змінює свої параметри й не припиняється. Також компанія, що надає послуги автоматизації визнала, що системи захисту від DDoS операторів зв'язку з подібними навантаженнями в автоматичному режимі не справляються.

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У зв'язку з цим росіяни почали цікавитися, чи дадуть їм як компенсацію безоплатні періоди роботи в системі та чи не постраждали під час хакерської атаки їхні персональні дані. Ба більше, користувачі повідомили, що позаштатні ситуації з "1С-Рарус" уже траплялися: починаючи з 15 грудня 2022 року люди не мали доступу до системи три доби.

А дехто з росіян навіть запропонував подати на розробника позов, щоб компенсувати мільйонні збитки, які стали наслідком хакерської атаки.

"Цікаво що в договорі прописано, може нам колективний позов подати та стягнути мільйон за простій у роботі? Куди дивиться "Росспоживнагляд" і прокуратура?" — написав один із користувачів системи в коментарях до стартового посту.

Нагадаємо, кількома днями раніше українські хакери атакували "Росводоканал". Вони зашифрували понад шість тисяч комп'ютерів і видалили понад 50 ТБ даних, через що робота підприємства зупинилася.

А наприкінці листопада ми писали про те, що кіберармія України перейшла від випадкових ударів по слабких місцях до цілеспрямованого злому найважливіших ресурсів. Її успіхи не завжди помітні, оскільки Росія приховує проблеми, що виникають.