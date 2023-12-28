Найшвидший суперкомп'ютер у світі з'явиться 2024 року: хто його побудує

Екзафлопсна машина JUPITER має всі шанси стати лідером глобального рейтингу суперкомп'ютерів TOP500.

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Роботи над створенням першого екзафлопсного комп'ютера JUPITER завершаться завершено наступного року. Поки ще рано стверджувати, але все ж деякі експерти вважають, що він може стати найпотужнішим суперкомп'ютером у світі, пише New scientist.

За допомогою JUPITER вчені зможуть створювати складні ШІ-моделі для своїх розробок і експериментів. Наразі такі можливості є у США та Китаї, а незабаром з'являться і в Європі.

Екзафлопсні машини можуть виконувати квінтильйон (мільярд мільярдів) операцій на секунду — це і є значення одного екзафлопа. Наразі у світі існують тільки 2 суперкомп'ютери, здатні виконувати такого роду обчислення: Frontier машина Ок-Ріджської національної лабораторії в Теннессі та Aurora Аргоннської національної лабораторії в Іллінойсі. Ці американські машини визнані найпотужнішими на офіційному рівні.

Заведено вважати, що в Китаї теж є щонайменше дві екзафлопсні машини, однак поки що вони не пройшли еталонні випробування і не увійшли до списку TOP500 найпотужніших машин у світі.

JUPITER — скорочення від Joint Annefte Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research, — буде збудовано в Юліхському дослідницькому центрі в Німеччині. За його установку відповідатимуть експерти підприємства EuroHPC JU. Компанія SiPearl поставить чипи особливої конструкції на базі ARM. Представник SiPearl упевнений, що JUPITER буде досить потужною машиною, щоб посісти перше місце в списку суперкомп'ютерів TOP500.

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"Ймовірно, що в конструкції суперкомп'ютера будуть використовуватися тисячі висококласних відеокарт від Nvidia", — йдеться в матеріалі. — "Загальна вартість будівництва та експлуатації JUPITER протягом 3-х років оцінюється в 500 млн євро, включно з витратами на електроенергію, що сягнуть 100 млн євро за рік".

Найшвидшими суперкомп'ютерами в Європі наразі є LUMI з Фінляндії (5-й у списку TOP500), що забезпечує пікову продуктивність 309 петафлопс (близько третини ексафлопс), і Leonardo з Італії (6-й у рейтингу TOP500), пікова продуктивність якого становить 239 петафлопс.

Раніше ми повідомляли про те, що суперкомп'ютер, схожий на людський мозок, з'явиться у 2024 році. Пристрій DeepSouth матиме 228 трлн нейронних зв'язків і зможе працювати, споживаючи невелику кількість енергії.